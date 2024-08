Un nuevo DT que tira la toalla en el fútbol colombiano: no le salió ni una

El lunes anterior continuó la actividad en la Liga Betplay II-2024 del fútbol colombiano. Jaguares recibió en el estadio Jaraguay, de Montería, a Deportes Tolima con la firme intención de lograr un resultado positivo que lo sacara del fondo de la tabla y, que además, le ayudara a sumar para el promedio por el tema del descenso.

Pese a sus esfuerzos en el campo de juego, los 'felinos del Sinú' terminaron cayendo 0-2 con los 'pijaos', y tras el compromiso, Néstor Craviotto, dejó una noticia en medio de su intervención con los medios de comunicación. El técnico de Jaguares anunció su renuncia del banco. Ahora falta solo la oficialización oficial por parte del club.

¿Qué dijo Néstor Craviotto, tras perder con el Tolima?

Así las cosas, el timonel argentino sostuvo que "he hablado con el gerente del club para avisarle de mi renuncia al cargo entendiendo que hay tiempo para cambiar la situación. Es el momento indiciado para darle algo distinto al grupo y que puedan salir de este pentagonal que estamos jugando y que no está resultando. Agradecido con el club porque nos dio la oportunidad, es un lugar hermoso para trabajar y no se nos dio, esto es fútbol. Me ha tocado salir campeón, ascender, descender jugando, pero llega un momento que, como cuerpo técnico, hay que entender las situaciones y cuando la cosa no va, no va".

Néstor Craviotto renunció a su cargo en Jaguares. COLPRENSA

A renglón seguido, Craviotto aseguró que habló con los futbolistas y les comunicó su decisión de dar un paso al costado. "Hablé con ellos personalmente y les dije lo que pensaba. A seguir luchándola, ellos tienen la posibilidad. Si no renunciábamos, tal vez nos hacían renunciar y estaba bien. Es el momento para dar el paso al costado, que venga otra gente y los pueda sacar".

¿Cómo va Jaguares en la Liga Betplay II-2024?

El equipo cordobés solo ha logrado sumar tres puntos tras seis jornadas disputadas en el presente campeonato, ubicándose en la última casilla de la tabla. En la próxima jornada, Jaguares visitará a Once Caldas, en el Palogrande, a partir de las 7:40 de la noche del domingo 25 de agosto.

Las unidades son importantes en los 'felinos', ya que su principal objetivo es permanecer en la Primera División del fútbol colombiano. En la actualidad, en la tabla del descenso su promedio es de 1.00.