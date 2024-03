No, gracias.

A Cristiano Ronaldo no le dejan de recordar a Lionel Messi cada vez que juega con Al Nassr Luego de cumplir una fecha de sanción, Cristiano Ronaldo volvió a jugar con Al Nassr, sin embargo, no la pasó nada bien, puesto que no solo perdió sino que le recordaron de nuevo a Lionel Messi.