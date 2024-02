Liga de Quito 1- Fluminense 0: Felipe Melo explotó en contra del árbitro Andrés Rojas

El jueves 22 de enero se jugó la ida de la Recopa Sudamericana, encuentro que terminó por enfrentar a Liga de Quito, ganador de la Copa Sudamericana, contra Fluminense, flamante campeón de la Copa Libertadores, partido que finalizó con un marcador de 1-0 a favor de los ecuatorianos.

Tras el encuentro, Felipe Melo, defensa central del Fluminense y uno de los grandes estandartes del equipo, decidió dedicarle unas palabras al arbitraje que fue encabezado por Andrés Rojas, juez colombiano, luego de que el gol de Alex Arce, al minuto 90+2, haya generado cierta polémica por estar presuntamente adelantado.

"¿Te vas a quedar así? ¿Nadie hará preguntas? ¿Nadie se opondrá? Esto es complicado, muchachos. ¿Nadie vio lo que pasó? Por el amor de Dios, ¿no? Somos profesionales, hombres de familia, fue un viaje de seis horas. Esta es mi vida, esta es nuestra vida. ¿Nadie dice nada?", de manera algo exaltada empezó a hablar Melo, quien para nada se mostró conforme con la presentación del arbitraje.

Por otro lado, aseguró que el hecho de equivocarse es algo inherentemente humano, pero que en esta ocasión no fue simplemente un error y que ahora, aunque le duela lo sucedido, no puede 'llorar sobre la leche derramada' y tendrá que concentrarse junto con su equipo para el partido de vuelta en donde esperan remontar la serie.

Felipe Melo, jugador de Fluminense Getty Images

Publicidad

"Hablo muy poco de árbitros porque es un error humano, pero hoy no fue un error. Eso depende de cada uno de ustedes interpretar. No fue un error. Nos vamos con un sentimiento amargo, pero entendiendo que ya tenemos que trabajar porque tenemos el partido de vuelta en el Maracaná y no tenemos dudas de que nuestra afición hará lo que hicieron el año pasado, llenando el Maracaná. Y en Maracaná somos aún más fuertes", confiado de las capacidades de su club agregó Felipe Melo.

Finalmente, terminó por elogiar a Liga de Quito asegurando que es un rival que es muy complicado siempre debido a la calidad de sus jugadores, la altura y, en este caso, también por el arbitraje.

Publicidad

"Fue muy difícil jugar aquí. Llegué hace muchos años a jugar con la selección brasileña y fue difícil. También vine aquí para jugar con Palmeiras y fue muy difícil. Ante un rival fuerte que, en casa, se hace aún más fuerte. Hoy jugamos contra un rival fuerte, contra la actitud y la intromisión del árbitro", fueron las palabras del defensa central.

¿Cuándo es el partido de vuelta de la Recopa Sudamericana?

Jhon Arias en Fluminense vs Liga de Quito - Foto: AFP

Fluminense y Liga de Quito se volverán a enfrentar el próximo jueves 29 de febrero en el estadio Maracaná, en donde será local el 'Flu'.