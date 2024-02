Tabla de posiciones de la Liga I-2024 del fútbol colombiano: así va todo en la apasionante fecha 8

La Liga I-2024 del fútbol colombiano va a toda. Recién se había bajado el telón de la fecha siete y ya arrancamos la octava jornada.Todo inició el miércoles 21 de febrero, con uno de los encuentros más llamativos. En el estadio El Campín, Independiente Santa Fe recibió a Junior de Barranquilla. Allí, el 'león' se impuso 3-0, con goles de Agustín Rodríguez, Julián Millán y Francisco Chaverra.

Pero la acción no se detiene ahí. Este jueves será el turno de Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga (4:00 p.m.), América de Cali contra La Equidad (6:10 p.m.) y Once Caldas vs. Deportivo Pereira (8:20 p.m.). Posteriormente, el viernes 23 de febrero habrá, otra vez, tres compromisos: Fortaleza vs. Boyacá Chicó (4:00 p.m.) Águilas Doradas vs. Envigado (6:10 p.m.) Pasto vs. Cali (8:20 p.m.).

Ya en el cierre de la fecha 8 serán Alianza F.C. vs. Independiente Medellín (6:10 p.m.) y Patriotas vs. Millonarios (8:20 p.m.), quienes pongan punto final a la misma. Poco a poco, nos acercamos a la mitad del 'todos contra todos' y, por eso, todos están atentos a lo que suceda en la tabla de posiciones, donde se presentan constantes movimientos, sorpresas y mucho más. Todo está apretado.

Acción de juego entre Santa Fe y Junior, por Liga 2024-I Foto: Colprensa

Tabla de posiciones de la Liga I-2024 del fútbol colombiano

Resultados de la fecha 8 de la Liga I-2024 del fútbol colombiano

Miércoles 21 de febrero



Independiente Santa Fe 3-0 Junior de Barranquilla

Jueves 22 de febrero



Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga (4:00 p.m.)

América de Cali vs. La Equidad (6:10 p.m.)

Once Caldas vs. Deportivo Pereira (8:20 p.m.)

Viernes 23 de febrero



Fortaleza vs. Boyacá Chicó (4:00 p.m.)

Águilas Doradas vs. Envigado (6:10 p.m.)

Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali (8:20 p.m.)

Sábado 24 de febrero



Alianza F.C. vs. Independiente Medellín (6:10 p.m.)

Patriotas vs. Millonarios (8:20 p.m.)

Acá la tabla de posiciones: