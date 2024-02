Pep Guardiola desea iniciar una nueva etapa en su carrera como entrenador: "El fútbol cambia mucho"

Pep Guardiola es conocido por todos los seguidores del mundo del fútbol.El director técnico ha sabido destacar en todos los clubes por los que ha pasado convirtiendo a sus equipos en unas máquinas de ganarle a todo aquel que se le ponga por delante.

Sin embargo, pese a ya haberlo ganado todo en España, Alemania e Inglaterra, asegura que aún hay un reto, una experiencia que le gustaría vivir como entrenador y es la de dirigir a una selección y vivir lo que es preparar una gran competición internacional desde el banquillo.

“Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir una gran competición de selecciones. No sé cuándo, dentro de cinco, 10 o 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador", con notable emoción recalcó el español en charla con 'ESPN'.

Sin embargo, asegura que no es tan sencillo, pues debe haber una selección interesada en ficharlo para ser su entrenador, cosa que complica las cosas a la hora de cumplir su sueño. "Para trabajar en una selección, te tienen que querer y contratar, como pasa con los clubes. No sé quién me quiere para trabajar en una selección", agregó.

Pep Guardiola se convirtió en el primer entrenador del fútbol europeo, en conseguir dos tripletes en títulos. Foto: AFP.

Sin embargo, cabe resaltar que aún le queda contrato con el Manchester City a Guardiola y no quiere 'mojarse' todavía de cual será su próximo destino. “Si lo hago mal, me voy a casa. Creo que tenemos tiempo. Ahora me siento muy bien, pero el futbol cambia mucho. Tengo mi opinión de que cuando te queda un año y medio de contrato es mucho, mucho tiempo para el fútbol. Tenemos tiempo. Ganar te ayuda a tener más energía, cuando pierdes partidos estás más cansado”.

Con las cosas dadas, aprovechó para, no solo hablar del posible futuro, sino para sumergirse en la nostalgia y hasta la dificultad que significó su pasado en Barcelona, asegurando que cuando fue entrenador de los 'culés', no era de mucho agrado entre la afición. “Cuando llegué al Barcelona el 86% de la gente no me quería. Decía: ‘perfecto, es mejor llegar así que todo sea bueno desde el primer día’. Prefiero que la gente dude y necesito que no crean, me da una energía para demostrar que están equivocados", efusivo comentó.

Dani Alves junto a Pep Guardiola - Foto: AFP

Aunque también se acordó de sus detractores, pues asegura que muchas veces le ponen pretextos para argumentar que no es un buen entrenador y que solo es por factores externos que ganan sus equipos. "Siempre intentan poner escusas cuando ganas. En el Barça era por Messi, en el Bayern porque siempre gana la Bundesliga y en el City por el dinero”, dijo.

Finalmente, terminó por defender a uno de sus actuales dirigidos, Erling Haaland, pues ha visto que le caen muchas críticas cuando no marca. “No solo critican a Haaland o Guardiola. Están esperando que no marque 56 goles. Están esperando que falle. Siempre ha sido así. Con Pelé, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Neymar también pasó. Si quieres luchar contra esto estás perdido. Tienes que pensar que cuando el árbitro hace sonar el silbato, yo juego y tú no. Ahora te voy a demostrar que tú estás equivocado, yo tengo razón”, finalizó de esta manera el destacado entrenador español Pep Guardiola.