Zinedine Zidane quiere volver a ser director técnico: ¿agradaría en el Liverpool, de Luis Díaz?

Zinedine Zidane es uno de los nombres que más trascendencia ha tenido en el mundo del fútbol. Como jugador, supo figurar siendo uno de los mejores jugadores del mundo vistiendo míticas camisetas como la de la Juventus o la del Real Madrid y en su faceta como entrenador, dejó el mejor de los recuerdos al lograr llevar al equipo 'merengue' a conquistar tres Champions League de manera consecutiva, en su primera etapa como entrenador blanco.

Luego de poner fin a su exitoso primer periodo como estratega del equipo de la capital de España, fue llamado nuevamente por Florentino Pérez, presidente de la institución, para hacerse cargo del equipo en una segunda etapa, la cual no tuvo el gran éxito de la primera.

El francés terminó saliendo del Real Madrid en el año 2021 y desde aquel año no ha vuelto a dirigir. Sin embargo, varios clubes han empezado a hacerse ilusiones de tenerlo como entrenador, más los equipo italianos, pues confirmó que le gustaría volver a entrenar. "¿Un día entrenar en Italia? ¿Por qué no? Cualquier cosa puede pasar, pero de momento estoy haciendo otra cosa", dijo el ahora exdirector técnico, quien se encontraba en una gala de presentación de un documental de Marcello Lippi, quien fue su entrenador en su etapa como jugador de la Juventus.

Por su parte, dejó en claro que va a volver a dirigir, ya sea en Italia o en algún otro país más. De hecho, actualmente, hay varios equipos que están necesitando director técnico, entre ellos la Juventus, donde brilló como jugador; el Bayer Múnich, equipo que tiene en veremos la continuidad de Thomas Tuchel y hasta el Liverpool, de Luis Díaz,equipo en el cual podría encajar de gran manera debido a su estilo de juego similar al que propone Jürgen Klopp, quien anunció que se irá del equipo a final de temporada.

Publicidad

"Estoy seguro de que volveré al banquillo, me gustaría volver a entrenar”, aseguró el Balón de Oro del año 1998.

Zinedine Zidane y sus palabras hacia Marcello Lillip

Marcello Lippi, exentrenador y exfutbolista Foto: AFP

Publicidad

Zinedine Zidane se mostró agradecido con Marcello Lillip, quien fue el que lo trajo hasta la Juventus, proveniente del Girondins de Burdeos y lo puso a jugar en la élite del fútbol.

“Marcello Lippi fue quien me hizo venir a la Juventus, el primero que creyó en mí y me dejó jugar. No fue fácil para él, yo venía de Francia, todo era diferente, pero Lippi me hizo convertirme en lo que más tarde me convertí. Como jugador tuve grandes entrenadores como Lippi o Ancelotti, pero cada uno tiene que seguir su propio camino”, de esta manera mostró su aprecio Zidane.