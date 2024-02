Juan Carlos Osorio, divorciado con el portugués: el DT de Athletico Paranaense, siempre polémico

Juan Carlos Osorio no pasa desapercibido en su experiencia de la presente temporada en el Athletico Paranaense, de Brasil, en donde ya ha tenido sus acostumbradas rotaciones de nómina, ha ubicado a jugadores en posiciones que no son las naturales y también por algunas declaraciones proferidas en ruedas de prensa, en donde ha dejado frases para enmarcar y que han tenido espacios en la prensa de este país, en donde el fútbol ys su diferentes competencias tienen gran trascendencia.

Ahora el último episodio que se presentó con el entrenador como protagonista tuvo que ver con un 'mea culpa' de su parte, en pro de aclarar un ataque en contra de sus jugadores hace una semana. Sin embargo, Osorio dijo que no tenía el suficiente manejo del idioma portugués y que por esa razón sus palabras tuvieron una interpretación que no fue la correcta.

"Antes de empezar, quisiera aclarar y pedir disculpas por la rueda de prensa anterior. Intenté hablar portugués y no funcionó. Creo que no tuve claras algunas cosas. Prefiero hablar, entonces, en español y expresarme así. Cuando aprenda mejor portugués empezaré a hablar con todos ustedes de una mejor manera", explicó Osorio en su última aparición ante los medios.

"El DT colombiano utilizó palabras fuertes y detonó el nivel del clásico disputado en el Couto Pereira frente a Coritiba. Esa fue la razón de su explicación", informó 'Globo Espporte' en una nota publicada en las últimas horas.

Juan Carlos Osorio con Athlético Paranaense Foto: Athlético Paranaense

El otrora entrenador de Nacional y América y de la Selección de México, sin embargo, volvió a hablar del juego entre Athletico Paranaense y Coritiba. Así comentó que "el clásico no estuvo bueno y no me arrepiento de lo que dije. Sin control de posesión del balón, pocas ocasiones claras de gol. No creo que sea un clásico para nosotros mostrar el fútbol brasileño".

¿Qué más dijo Juan Carlos Osorio en su última rueda de prensa en Brasil?

"Seguiremos entrenando y buscando lo mejor, siempre atacando y buscando el gol para que nuestra afición disfrute. Independientemente del oponente. Flamengo, Corinthians, Santos... siempre hay que ver la intención del Atlético, jugar hacia adelante y atacar. Vamos a perder algunos partidos, pero la intención de jugar siempre debe estar presente", dijo Juan Carlos Osorio mostrando su interés de que Paranaense tenga una buena expresión futbolística en los torneos en los que participe.