Termina el primer tiempo sin goles.
- 01:33 p. m. - Galatasaray 0-0 Aston Villa🛑 FINALIZA EL PRIMER TIEMPO
- 01:27 p. m. - Galatasaray 0-0 Aston Villa⏱️MINUTO 40
Partido de posesión y de duelos físicos.
- 01:08 p. m. - Galatasaray 0-0 Aston Villa⏱️MINUTO 20
Galatasaray empieza a tener el balón un poco más.
- 01:03 p. m. - Galatasaray 0-0 Aston Villa⏱️MINUTO 15
Aston Villa sigue con los hilos del juego, pero Galatasaray empieza a presionar.
- 12:58 p. m. - Galatasaray 0-0 Aston Villa⏱️MINUTO 10
Aston Villa llega con facilidad al área rival.
- 12:53 p. m. - Galatasaray 0-0 Aston Villa⏱️MINUTO 5
Primeros minutos con un Aston Villa bien agresivo.
- 12:47 p. m. - Galatasaray 0-0 Aston Villa⏱️EMPIEZA EL PARTIDO
Rueda el balón en territorio turco.
- 12:31 p. m. - Galatasaray vs. Aston Villa📋TITULAR CONFIRMADA DEL GALATASARAY
📢 Aston Villa karşısında ilk 11’imiz ve yedeklerimiz! 👇#GSvAVL #UCL pic.twitter.com/pt5LB6HzrX— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 24, 2026
- 12:25 p. m. - Galatasaray vs. Aston Villa📋TITULAR CONFIRMADA DEL ASTON VILLA
Your Aston Villa team to face Galatasaray in the #UCL ✊ pic.twitter.com/aBtKj7VSzg— Aston Villa (@AstonVilla) November 24, 2026
- 12:23 p. m. - Galatasaray vs. Aston Villa📺 ¿POR DÓNDE VER EL PARTIDO?
El partido tendrá transmisión por ESPN y Disney + Premium.
- 12:21 p. m. - Galatasaray vs. Aston Villa⏱️¿A QUÉ HORA ES EL PARTIDO?
El partido está programado para las 12:45 p.m. (Hora Colombia)
- 12:18 p. m. - Galatasaray vs. Aston Villa👋🏻 BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Galatasaray y Aston Villa, en la quinta fecha de la Champions League.
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