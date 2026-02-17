🔴Galatasaray vs. Juventus, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la Champions League

"El Galatasaray intentará tomar la delantera en el campo, pero no debemos dejarnos intimidar por su ferocidad y determinación: intentaremos superar la primera presión porque queremos jugar un partido con la calidad que tenemos. Venimos aquí a jugar en campo contrario, luego veremos si podemos hacerlo o no", expresó en conferencia de prensa, Luciano Spalletti.
- 10:55 a. m.🤔⚫⚪ ¿Qué dicen en la 'Juve' del duelo frente a los 'leones' turcos?🤔⚫⚪
- 10:53 a. m.👏🏻🤩🏟️ ¡Así luce el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park!👏🏻🤩🏟️
“İstersen donatalım dört bir yanı bayraklarla.” 💛❤️#GSvJUVE #UCL pic.twitter.com/gFtQCPtk7z— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 17, 2026
- 10:52 a. m.⚽✔️ ¡ALINEACIONES probables!⚽✔️
- Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Dávinson Sánchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Lang, Osimhen.
- Juventus: Gregorio, Bremer, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Miretti, McKennie, Conceiçao, Kenan, Openda.
- 10:51 a. m.🗣️⚽ ¡Voces de los protagonistas! 🗣️⚽
"Conocemos bien la Liga italiana y a la Juventus. La Juventus jugará un partido cada tres días, viajará y podría estar cansada. Estamos en mejor forma y lo aprovecharemos. Quiero decir que estamos en nuestro mejor momento en la Champions League. En los últimos dos años, jugamos con plantillas reducidas y fuimos eliminados. Esta vez saldremos al campo con una plantilla amplia. Nuestra plantilla es muy fuerte, especialmente para este partido. Nos espera un partido muy difícil. Queremos ganar en casa y sacar ventaja para la vuelta", expresó el DT del Galatasaray, Okan Buruk.
- 10:44 a. m.🤔⚽ ¿A qué hora es el partido? 🤔⚽
Dicho compromiso se jugará HOY martes 17 de febrero a las 12:45 de la tarde, en horario de Colombia. El 'primer round' será en la casa del Galatasaray.
- 10:43 a. m.👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻
👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Galatasaray y Juventus por la ida de los 'play-offs' de la Champions League. 👋🏻
Publicidad