🔴Galatasaray vs. Juventus, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la Champions League
EN VIVO

🔴Galatasaray vs. Juventus, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la Champions League

Comienzan los 'play-offs' de la Champions League y uno de los duelos que promete, y que tendrá presencia colombiana, es el que jugarán Galatasaray y Juventus. ¡SÍGALO EN VIVO AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 17 de feb, 2026
Galatasaray y Juventus rivalizan en los 'play-offs' de la Champions League.
Fotos: X de @GalatasaraySKy Getty
Galatasaray y Juventus rivalizan en los 'play-offs' de la Champions League.
Fotos: X de @GalatasaraySKy Getty
REFRESCAR
  • 10:55 a. m.
    🤔⚫⚪ ¿Qué dicen en la 'Juve' del duelo frente a los 'leones' turcos?🤔⚫⚪

    "El Galatasaray intentará tomar la delantera en el campo, pero no debemos dejarnos intimidar por su ferocidad y determinación: intentaremos superar la primera presión porque queremos jugar un partido con la calidad que tenemos. Venimos aquí a jugar en campo contrario, luego veremos si podemos hacerlo o no", expresó en conferencia de prensa, Luciano Spalletti.

  • 10:53 a. m.
    👏🏻🤩🏟️ ¡Así luce el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park!👏🏻🤩🏟️

  • 10:52 a. m.
    ⚽✔️ ¡ALINEACIONES probables!⚽✔️
    • Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Dávinson Sánchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Lang, Osimhen.
    • Juventus: Gregorio, Bremer, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Miretti, McKennie, Conceiçao, Kenan, Openda.
  • 10:51 a. m.
    🗣️⚽ ¡Voces de los protagonistas! 🗣️⚽

    "Conocemos bien la Liga italiana y a la Juventus. La Juventus jugará un partido cada tres días, viajará y podría estar cansada. Estamos en mejor forma y lo aprovecharemos. Quiero decir que estamos en nuestro mejor momento en la Champions League. En los últimos dos años, jugamos con plantillas reducidas y fuimos eliminados. Esta vez saldremos al campo con una plantilla amplia. Nuestra plantilla es muy fuerte, especialmente para este partido. Nos espera un partido muy difícil. Queremos ganar en casa y sacar ventaja para la vuelta", expresó el DT del Galatasaray, Okan Buruk.

    Galatasaray, uno de los grandes de la liga de Turquía
Foto: Galatasaray
    Galatasaray, uno de los grandes de la liga de Turquía
    Foto: Galatasaray

  • 10:44 a. m.
    🤔⚽ ¿A qué hora es el partido? 🤔⚽

    Dicho compromiso se jugará HOY martes 17 de febrero a las 12:45 de la tarde, en horario de Colombia. El 'primer round' será en la casa del Galatasaray.

  • 10:43 a. m.
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Galatasaray y Juventus por la ida de los 'play-offs' de la Champions League. 👋🏻

