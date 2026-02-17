🔴Galatasaray vs. Juventus, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la Champions League

🗣️⚽ ¡Voces de los protagonistas! 🗣️⚽

"Conocemos bien la Liga italiana y a la Juventus. La Juventus jugará un partido cada tres días, viajará y podría estar cansada. Estamos en mejor forma y lo aprovecharemos. Quiero decir que estamos en nuestro mejor momento en la Champions League. En los últimos dos años, jugamos con plantillas reducidas y fuimos eliminados. Esta vez saldremos al campo con una plantilla amplia. Nuestra plantilla es muy fuerte, especialmente para este partido. Nos espera un partido muy difícil. Queremos ganar en casa y sacar ventaja para la vuelta", expresó el DT del Galatasaray, Okan Buruk.