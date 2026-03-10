🔴Galatasaray vs. Liverpool, EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League

🗣️⚽ ¡Opiniones de los protagonistas!

"Tienen jugadores de calidad que pueden luchar y una gran afición que los apoya. Necesitamos ser excelentes mañana (martes) para traer un buen resultado a Anfield, y eso es lo que vamos a intentar. La última vez que jugamos contra ellos, no hubo mucha diferencia. Ambos tuvimos un penalti; desafortunadamente, el nuestro fue anulado por el VAR y el suyo fue pitado. Y en jugada, creo que estuvimos bastante parecidos: un partido 50-50 que perdimos por ese penalti. Dos muy buenos equipos se enfrentan mañana por la noche", expresó Arne Slot, director técnico del Liverpool, en la previa.