🔴Galatasaray vs. Liverpool, EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League

En el máximo torneo de clubes de Europa, los 'leones' y los 'reds' se han visto 'cara a cara' en cinco oportunidades, quedando así el historial.
- Dos triunfos para Galatasaray.
- Dos empates.
- Un triunfo para Liverpool.
"Será un partido especial de la Champions League. Los mejores clubes de Europa y del mundo están aquí. Somos uno de los mejores del mundo, he jugado muchos partidos como este en mi carrera. El Liverpool, como club, hace que estos partidos sean especiales. El primer partido será más intenso. Es un partido de Champions League, quiero ayudar al equipo, dar lo mejor de mí por el Galatasaray. Necesitamos aportar toda nuestra experiencia, pero necesito reflejar esa experiencia en el campo", dijo el defensor colombiano del Galatasaray, en rueda de prensa.
"Tienen jugadores de calidad que pueden luchar y una gran afición que los apoya. Necesitamos ser excelentes mañana (martes) para traer un buen resultado a Anfield, y eso es lo que vamos a intentar. La última vez que jugamos contra ellos, no hubo mucha diferencia. Ambos tuvimos un penalti; desafortunadamente, el nuestro fue anulado por el VAR y el suyo fue pitado. Y en jugada, creo que estuvimos bastante parecidos: un partido 50-50 que perdimos por ese penalti. Dos muy buenos equipos se enfrentan mañana por la noche", expresó Arne Slot, director técnico del Liverpool, en la previa.
🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi karşılaşma için hazır. #GSvLIV #UCL pic.twitter.com/pATl4vXKTw— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 10, 2026
Dicho compromiso entre 'los leones' y los 'reds' está pactado a iniciar HOY martes 10 de marzo del 2026 a las 12:45 de la tarde, en horario de Colombia, y se jugará en el RAMS Parks, casa del Galatasaray.
👋🏻 Hola, buen día, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Galatasaray y Liverpool, por la ida de los octavos de final de la Champions League.
