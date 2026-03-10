Síguenos en:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Gol Caracol  / 🔴Galatasaray vs. Liverpool, EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League
EN VIVO

🔴Galatasaray vs. Liverpool, EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League

Este martes, Galatasaray que tiene en sus filas a los colombianos Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla, recibe en el RAMKS Park al Liverpool. ¡SIGA EN VIVO este partido AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 10 de mar, 2026
Dávinson Sánchez, defensor colombiano del Galatasaray, y Mohamed Salah, delantero del Liverpool.
Fotos: Getty
REFRESCAR
  • 11:19 a. m.
    🤔⚽ ¿Cómo está el historial entre Galatasaray y Liverpool en Champions?🤔⚽

    En el máximo torneo de clubes de Europa, los 'leones' y los 'reds' se han visto 'cara a cara' en cinco oportunidades, quedando así el historial.

    • Dos triunfos para Galatasaray.
    • Dos empates.
    • Un triunfo para Liverpool.

  • 11:14 a. m.
    🫡 ¡Dávinson, listo para el reto contra los 'reds'!🫡

    "Será un partido especial de la Champions League. Los mejores clubes de Europa y del mundo están aquí. Somos uno de los mejores del mundo, he jugado muchos partidos como este en mi carrera. El Liverpool, como club, hace que estos partidos sean especiales. El primer partido será más intenso. Es un partido de Champions League, quiero ayudar al equipo, dar lo mejor de mí por el Galatasaray. Necesitamos aportar toda nuestra experiencia, pero necesito reflejar esa experiencia en el campo", dijo el defensor colombiano del Galatasaray, en rueda de prensa.

    Dávinson Sánchez, defensa central colombiano, en un partido del Galatasaray, por la Liga de Turquía
    Getty Images

  • 11:07 a. m.
    🗣️⚽ ¡Opiniones de los protagonistas!

    "Tienen jugadores de calidad que pueden luchar y una gran afición que los apoya. Necesitamos ser excelentes mañana (martes) para traer un buen resultado a Anfield, y eso es lo que vamos a intentar. La última vez que jugamos contra ellos, no hubo mucha diferencia. Ambos tuvimos un penalti; desafortunadamente, el nuestro fue anulado por el VAR y el suyo fue pitado. Y en jugada, creo que estuvimos bastante parecidos: un partido 50-50 que perdimos por ese penalti. Dos muy buenos equipos se enfrentan mañana por la noche", expresó Arne Slot, director técnico del Liverpool, en la previa.

    Arne Slot, técnico del Liverpool
    Foto: AFP

  • 11:05 a. m.
    🏟️🤩⚽ ¡Así luce el RAMS Park! 🏟️🤩⚽

  • 11:03 a. m.
    🤔⏱️¿A qué hora es el partido? 🤔⏱️

    Dicho compromiso entre 'los leones' y los 'reds' está pactado a iniciar HOY martes 10 de marzo del 2026 a las 12:45 de la tarde, en horario de Colombia, y se jugará en el RAMS Parks, casa del Galatasaray.

  • 11:01 a. m.
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻 Hola, buen día, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Galatasaray y Liverpool, por la ida de los octavos de final de la Champions League.

