Hansi Flick: "Al final nos hemos clasificado para las semifinales, que era nuestro objetivo"

El técnico barcelonista Hansi Flick se ha mostrado satisfecho por la clasificación de su equipo para las semifinales de la Champions League, pese a la derrota en Dortmund (3-1), y ha admitido que "no ha sido el mejor día" para los azulgranas.

En declaraciones a Movistar+, Flick ha comentado que el rival era "muy bueno" y el ambiente en el estadio "era tremendo". "Además no es fácil jugar estos partidos contra equipos como el Dortmund", ha insistido.

"Al final nos hemos clasificado para las semifinales, que era nuestro objetivo; lo hemos conseguido", ha comentado el alemán por la clasificación para una penúltima ronda de la Champions seis años después.

"La Champions es la mejor competición del mundo y cuando llegas entre los últimos cuatro mejores es genial para el club, para todos, para el equipo", ha agregado.

Sobre el rival en las semifinales: Inter de Milán o Bayern Múnich; Flick no se ha pronunciado: "No prefiero a nadie. Me sentaré en casa a verlo por televisión y a disfrutar con el partido".

Más declaraciones de los protagonistas

Por su parte, Fermín López admitió que la derrota de este martes en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Borussia Dortmund (3-1), que dio el pase a semifinales a los azulgrana, no fue "el mejor partido" de los azulgranas.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil a pesar del resultado de la ida. No ha sido nuestro mejor partido, nos ha costado un poco pero hemos sabido sufrir en algunos momentos y aprenderemos de los errores. Contentos por pasar de ronda", resumió el jugador del Barça en declaraciones a Movistar+.

Fermín reconoció que acceder a las semifinales de la máxima competición continental era "un objetivo muy importante" que generaba "mucha ilusión" después de "tantos años (seis) en los que el club no llegaba".

"Esperamos hacer una gran semifinal. Todos esperamos llegar a la final, pero sabemos que va a ser difícil e intentaremos hacer una gran semifinal para poder llegar", añadió.