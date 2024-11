Hansi Flick habló sobre su predecesor en el Barcelona, Xavi Hernández: ¿respeto o pulla?

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick , ha asegurado este sábado que "no es justo" compararle con su predecesor, Xavi Hernández , del que ha destacado que "dio la oportunidad a los (jugadores) jóvenes" de debutar en el primer equipo, una apuesta que él está "continuando".

"No es justo comparar mi trabajo con el de Xavi. Son situaciones diferentes. Tengo el máximo respeto por él, porque fue un gran jugador y entrenador. Él dio la oportunidad a los jóvenes y hay que darle crédito por ello. Yo estoy continuando en esta línea", ha afirmado el técnico alemán.

Desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Flick se ha pronunciado sobre las tres novedades del entrenamiento de esta mañana: la presencia del central Pau Cubarsí con una máscara de protección y las ausencia del mediapunta Dani Olmo, indispuesto, y del extremo Lamine Yamal, que se ejercitó en el gimnasio.

"Creo que Pau estará, ha completado toda la sesión. Lamine ha hecho trabajo de fuerza específico. Ha jugado muchos partidos en las últimas semanas y tenemos que cuidarlo. Veremos cómo está mañana. Y Olmo se sintió mal esta noche y hoy ya se encontraba mejor. Se está medicando y creo que estará listo para mañana", ha desvelado.

Una vez más, Flick ha repetido que "la clave" del Barça es "ir partido a partido" y, al ser preguntado por si una victoria este domingo en el Reale Arena allanaría el camino hacia el título, ha respondido que se trata de "un partido más".

"No miramos atrás, nos centramos en el siguiente partido. Hay tres puntos en juego, que son nuestro objetivo, pero no será nada fácil. Tendremos que luchar durante los 90 minutos como un equipo. Me gusta cómo juega la Real. Es un equipo muy inteligente y técnico. Será un buen partido", ha augurado.

El técnico alemán ha comentado que lo que más satisfacción le ha generado de la victoria del miércoles ante el Estrella Roja (2-5) es que el Barcelona fue "un bloque compacto" hasta el pitido final. "A diferencia de la segunda parte ante el Espanyol, nos mantuvimos activos y enchufados. Eso es lo que más aprecio", ha añadido.

Flick ha declarado que no cree que el delantero Robert Lewandowski necesite un descanso, ha señalado que el centrocampista Frenkie de Jong está preparado para jugar un partido entero y ha elogiado el liderazgo del central Íñigo Martínez.

"Su rendimiento es muy bueno. Es un líder. El equipo es joven y es importante tener jugadores experimentados. Los contratos no son mi tarea, pero si sigue jugando así debería ser renovado. Es un jugador muy importante para nosotros", ha especificado sobre el defensa.

Por último, el técnico ha hablado sobre los códigos de conducta que rigen al vestuario, como la obligación de ser puntual: "Es la norma. No hablo de lo que ha sucedido en el pasado. Se trata de tener respeto. Si llegas cinco minutos tarde, los otros te tienen que esperar y esto no es respeto".