🔴 Inglaterra vs. Argentina; EN VIVO minuto a minuto del partido de semifinal del Mundial 2026

🔥 La actuación de Diego frente a los 'leones', en México 86 🔥
El show de Maradona. 🔟🇦🇷#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/ShmUNTLO1N— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 15, 2026
El show de Maradona. 🔟🇦🇷#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/ShmUNTLO1N— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 15, 2026
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Argentina, de azul. 🔵#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/skEWfdn4Hb— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 15, 2026
🏆 #FIFAWorldCup Un nuevo capítulo para una rivalidad que marcó la historia de los Mundiales.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2026
📝https://t.co/zaFc4hVo5c pic.twitter.com/E76OhsLESt
Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026. El balón rodará en Atlanta a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).
¡Hora de la segunda Semifinal! 💫#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 15, 2026
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