Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / 🔴 Inglaterra vs. Argentina; EN VIVO minuto a minuto del partido de semifinal del Mundial 2026
EN VIVO

🔴 Inglaterra vs. Argentina; EN VIVO minuto a minuto del partido de semifinal del Mundial 2026

Este miércoles, el estadio de Atlanta será testigo del partidazo de Inglaterra y Argentina, que lucharán por un cupo a la gran final del Mundial 2026. ¡NO SE PIERDA NINGÚN DETALLE!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 15 de jul, 2026
Comparta en:
Argentina vs Inglaterra Mundial 2026
Argentina vs Inglaterra Mundial 2026
AFP
REFRESCAR

Publicidad

Publicidad

Publicidad