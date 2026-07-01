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Gol Caracol  / 🔴Inglaterra vs. RD Congo, EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por dieciseisavos del Mundial 2026
EN VIVO

🔴Inglaterra vs. RD Congo, EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por dieciseisavos del Mundial 2026

Este miércoles, el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, acogerá el compromiso entre Inglaterra y RD Congo que tienen como objetivo seguir en carrera en el Mundial. ¡SÍGALO EN VIVO AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 1 de jul, 2026
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Inglaterra y RD Congo se enfrentan por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026.
Inglaterra y RD Congo se enfrentan por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026.
Fotos: AFP
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  • 10:30 a. m.
    👊🏻⚽ ¡SIGA EN VIVO AQUÍ el PARTIDO!👊🏻⚽
    CARD (Player) - Inglaterra Vs Congo - 1° DE JULIO

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  • 11:23 a. m. - DESARROLLO
    ⚽⏱️ 23' Pausa de hidratación⚽⏱️

    Se presenta la primera pausa de hidratación del compromiso

  • 11:08 a. m. - PREVIA
    ⚽⏱️ 07' GOOOOOOOL de RD Congoooo ⚽⏱️

    Todo ocurrió a los siete minutos de juego, tras un impresionante centro por costado derecho del capitán Chancel Mbemba a Brian Cipenga, este último muy solitario dentro del área tuvo el tiempo y espacio para bajar la esférica y definir al segundo palo de Pickord, que nada pudo hacer para evitar el gol en su contra.

  • 11:00 a. m. - INICIO
    ⚽⏱️ Comienza el 1T ⚽⏱️

    Ya rueda la pelota en el estadio de Atlanta para el partido Inglaterra vs. RD Congo!

  • 10:53 a. m. - PREVIA
    ¡Salen los protagonistas!

    Los futbolistas se preparan para los actos de protocolo.

  • 10:40 a. m. - PREVIA
    ☑️🐆 ¡Este es el XI inicial de RD Congo!☑️🐆

  • 10:37 a. m. - PREVIA
    ☑️🔴⚪ ¡Este es el XI Inicial de Inglaterra! ☑️🔴⚪

  • 10:06 a. m.
    ☑️🐆 RD Congo no le teme al reto contra los 'tres leones'☑️🐆

    "No tenemos mucho que perder, pero también es una fuente de motivación. Si estamos aquí, es porque lo merecemos", dijo Sébastien Desabre en Atlanta en la víspera del duelo contra Inglaterra.

    Sébastien Desabre, director técnico de RD Congo.
    Sébastien Desabre, director técnico de RD Congo.
    Foto: AFP

  • 10:03 a. m.
    ☑️🔴⚪ Inglaterra llega como favorito

    "Siento que es un privilegio estar en estas situaciones. Creo que simplemente podemos aceptarlo, somos los favoritos contra la RD Congo. Jugamos contra nuestras propias expectativas, esperamos de nosotros mismos llegar más lejos que los dieciseisavos de final, así son las cosas", dijo Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra.

    Thomas Tuchel, entrenador de la Selección de Inglaterra
    Thomas Tuchel, entrenador de la Selección de Inglaterra
    AFP

  • 09:05 a. m.
    🤔⏱️¿A qué hora es el partido? 🤔⏱️

    A las 11:00 de la mañana de este miércoles 1 de julio, en Colombia, rodará el balón en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta.

  • 09:03 a. m.
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Inglaterra y RD Congo por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026.

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