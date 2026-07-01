🔴Inglaterra vs. RD Congo, EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por dieciseisavos del Mundial 2026

⚽⏱️ 07' GOOOOOOOL de RD Congoooo ⚽⏱️

Todo ocurrió a los siete minutos de juego, tras un impresionante centro por costado derecho del capitán Chancel Mbemba a Brian Cipenga, este último muy solitario dentro del área tuvo el tiempo y espacio para bajar la esférica y definir al segundo palo de Pickord, que nada pudo hacer para evitar el gol en su contra.