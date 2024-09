Aston Villa no quiere perderle la mirada a los primeros en la tabla de posiciones como el Liverpool y el Manchester City, por lo que este domingo tendrán que vencer al Ipswich Town para seguir en la lucha en la Premier League.

El cuadro de Birmingham, en el que juega el joven delantero colombiano, Jhon Durán , visitará al equipo que ascendió para la presente temporada, en un importante duelo del campeonato inglés.

Ipswich Town vs Aston Villa EN VIVO, hora y dónde ver el partido de Jhon Durán

Fecha: domingo 29 de septiembre de 2024

Hora: 8:00 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Portman Road

Transmisión: ESPN / Disney Plus

Aston Villa tiene la posibilidad de ganar y compartir el liderato con el Liverpool, que este sábado venció 2-1 al Wolverhampton, quedando con 15 puntos. Actualmente el equipo de los ‘villanos’ tiene 12 unidades, por lo que si consigue la victoria alcanzará a los de Merseyside y aprovecharán también el ‘tropiezo’ del Manchester City, que lleva dos empates seguidos.

El elenco dirigido por el técnico español Unai Emery está siendo uno de los mejores en la Premier League, en la Carabao Cup y en el arranque de la Champions League.

A eso se suma que varios de los jugadores del Aston Villa están pasando por un gran momento, como en el caso de Olliw Watkins, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Onana y por supuesto el colombiano Jhon Durán.

El joven delantero antioqueño no se ha consolidado en la titular de los de Birmingham, pero cada vez que entra se está reportando con gol y eso lo ha llevado a ocupar las principales noticias en Inglaterra.

Jhon Durán celebra en la Premier League con el Aston Villa Foto: AFP

De hecho, hasta el momento Jhon Durán tiene cuatro goles en los cinco partidos que ha disputado en la actual Premier League y uno de ellos fue una gran anotación frente al Everton que fue tendencia en el mundo del fútbol.

Recientemente el colombiano también marcó en la victoria 2-1 sobre Wycombe, en la Carabao Cup, con un polémico penalti que anotó, tras una falta contra él.

Por el lado del Ipswich Town, tras cinco partidos que ya jugaron en la Premier League, aún está en la búsqueda de su primer victoria, ya que solo tres empates y dos derrotas, sumando apenas tres puntos en la tabla de posiciones.