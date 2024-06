Jamaica vs. Venezuela: hora y dónde ver EN VIVO el partido por la Copa América 2024

El argentino Leandro Cufré, asistente de su compatriota Fernando Batista en la Selección de Venezuela, aseguró que la idea de juego y el esfuerzo son elementos "innegociables" para la Vinotinto, más allá del sistema táctico que se decida usar.

Lo hizo en la rueda de prensa previa al Jamaica-Venezuela de este domingo en Austin, correspondiente a la tercera y última jornada de la fase de grupos de la Copa América, en un partido al que la Vinotinto llega ya clasificada y con posibilidad de blindar la primera plaza con un empate.

Hora y dónde ver Jamaica vs. Venezuela, por la Copa América 2024

Día: domingo 30 de junio.

Hora: 7:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Q2 Stadium

Jornada: fecha 3 del grupo B.

Transmisión por televisión: Directv Sports (canal HD - 1619 canal SD - 619).

Transmisión por internet: DGO (plataforma digital o página web).

Cufré reemplazará a Batista en el banquillo, después de que el 'Bocha' fuera sancionado por la CONMEBOL por el retraso de la 'Vinotinto' en saltar al terreno de juego en el segundo partido de la fase de grupos, ganado 1-0 a México.

"Batista está muy dolido porque no puede estar al frente de su equipo, pero respetamos y acatamos la decisión de la CONMEBOL", dijo Cufré.

Fernando Batista, técnico de Venezuela. Foto: AFP

El argentino se sentará por primera vez en un banquillo de la Copa América siendo el primer entrenador de una selección, pero destacó que sus emociones no cambian lo más mínimo.

"La emoción va a ser idéntica que en los otros partidos, porque tengo claro lo que estoy haciendo. No me cambia en absoluto. No siento ningún tipo de presión extra. Acá las decisiones siempre se toman en conjunto. Esta es la única línea que conozco para trabajar en equipo", dijo.

Es posible que Venezuela realice varios cambios para el duelo con Jamaica, que ya está eliminada de esta Copa América.

"Independientemente del sistema, nuestra idea es innegociable, salir a proponer, tratar que el equipo rival toque lo menos posible en nuestra mitad de campo. Los jugadores lo tienen bien claro, el esfuerzo no va a cambiar", aseguró.