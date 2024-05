James Rodríguez dejó tanto misterio y reveló el "nuevo equipo" con el que dejará marca

James Rodríguez se mantiene en la mira de todo el mundo. El jugador, quien no pasa por lo mejores momentos en el Sao Paulo, debido a que ya suma cuatro partidos sin aparecer en una convocatoria oficial, puso el misterio a la orden del día, luego de publicar un video en sus redes sociales en donde aseguraba que estaba listo para comenzar una nueva etapa en su vida.

Si bien muchos especularon que el anuncio podría ser en dónde continuaría su carrera deportiva, ya que los rumores de su potencial salida del cuadro 'tricolor' se hacen cada vez más y más fuertes, contrario a ello, lo anunciado no tiene mucho que ver con el fútbol.

Pues bien, tras un día en donde dejó suspenso entre sus seguidores, el '10' de la Selección Colombia decidió anunciar un nuevo negocio: 'Truly Genius', empresa que se dedicará a la comercialización de distintos suplementos enfocados al deporte.

"El fútbol me enseñó que para alcanzar grandes metas, se necesita un equipo de genios. Eso es lo que hemos formado en Truly Genius: un equipo decidido a dejar una marca. Usar mis experiencias, tanto buenas como adversas, para promover el bienestar y el crecimiento a través de Truly Genius, me llena de orgullo", fueron las palabras con las que 'JR10' acompañó el video en donde se hace el lanzamiento oficial de su nueva línea de negocio.

En el perfil oficial de la nueva empresa del volante creativo se logra apreciar la venta de magnesio para el descanso y el buen dormir, colágeno, creatina, Omega 3 y muchos suplementos más enfocados al buen rendimiento deportivo.

Así las cosas, todo terminó siendo el anuncio de un negocio. A esto ya se le suman las otras organizaciones y distintos establecimientos que el futbolista posee, tales como 'Arrogante', cadena de restaurantes ubicado en un exclusivo sector de la ciudad de Bogotá, el cual se ha convertido también en un punto de turismo para varios de los visitantes de la capital de Colombia.

Además de ello, un establecimiento especializado en venta de bebidas a base de café y varios otros alimentos más el cual se llama 'Dos Molinos', teniendo presencia en varias de las ciudades más importantes del territorio colombiano, como el Distrito Capital, Medellín, Ibagué y El Espinal.

Otras alianzas comerciales que james ha hecho han sido con la marca 'Monastery' en donde sacó una línea de artículos lujosos con su firma y "esencia única de la marca y la impronta distintiva de este astro del fútbol colombiano".