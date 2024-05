Los negocios de James Rodríguez, ante el nuevo anuncio del '10' de la Selección Colombia

James Rodríguez es más que un simple futbolista. Más allá de su carrera en clubes de Colombia, Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Catar, Grecia y Brasil; de manera paralela, el volante de creación de 32 años ha ido construyendo diferentes frentes de inversión con el fin de cimentar los próximos pasos de su vida, para cuando decida colgar los guayos y cerrar su carrera deportiva.

Y de esa manera, hace pocos minutos, el cucuteño lanzó una marca llamada 'Truly Genius', orientada al mercado de venta de proteínas, vitaminas y suplementos con el fin de "promover el bienestar y el crecimiento a través de Truly Genious, me llena de orgullo", según publicó en su cuenta de Instagram. Así terminó con la expectativa que había generado hace un par de días en la sus redes sociales, en una iniciativa en la que trabajó durante dos años.

Pero eso no es todo. Los negocios de James Rodríguez tienen que ver con un restaurante llamado 'Arrogante', ubicado en un exclusivo sector de Bogotá, que es una suma de experiencias y que es frecuentemente visitado por turistas extranjeros e igualmente por personas que gustan de la alta cocina. El lanzamiento de lugar en el mes de mayo de 2023 fue todo un acontecimiento y asistieron periodistas, personajes de la farándula nacional, modelos, exfutbolistas y los familiares cercanos del jugador.

Dos Molinos, uno de los negocios de James Rodríguez, futbolista colombiano Instagram Oficial de Dos Molinos

Además de eso, en ciudades como Bogotá, Medellín, Ibagué y Espinal, en el departamento del Tolima, ha venido abriendo locales especializados en venta de bebidas a base de café y comidas llamado 'Dos Molinos'. Este negocio también ha ido teniendo cierta expansión e incluso James es la imagen de varias piezas publicitarias.

De igual manera, en materia de ropa, la firma colombiana 'Monastery' sacó una línea de artículos de colección para hombre con las iniciales de James Rodríguez y el número '10'. Así hay a la venta gorras, camisetas, sacos y maletas. Al respecto, Pedro Castellanos, CEO de Monastery, explicó que “cada prenda lleva consigo la esencia única de nuestra marca y la impronta distintiva de este astro del fútbol colombiano. En última instancia, se proyecta que solo lanzaremos al mercado 5.000 unidades disponibles que se encontrarán exclusivamente en las tiendas y canales oficiales”.

En todos estos temas, el reconocido futbolista tiene el acompañamiento de algunos de sus más cercanos familiares como son sus tíos Mario y Andrés Rubio. A ellos hace varios años también estaba sumada María del Pilar Rubio, su mamá. En ese aspecto hay que apuntar que James también tendría fincas en el departamento del Tolima y un complejo de canchas llamadas 'Fútbol Top 10', en la ciudad musical de Colombia.

