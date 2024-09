James Rodríguez no se olvida del Everton y lo recordó con nostalgia: "no quería irme"

James Rodríguez, actual jugador del Rayo Vallecano de España, ha recordado su paso por el Everton de Inglaterra en una reciente entrevista al propio club, en donde dejó ver que su intención nunca fue salir, que tenía una muy buena relación con la hinchada, y que realmente esperaba poder quedarse más tiempo con los 'toffees'.

En la entrevista, realizada cuatro años luego de su fichaje, el cucuteño destacó la importancia que tuvo el director técnico italiano Carlo Ancelotti, en ese entonces entrenador del Everton, en su decisión de llegar a la primera división del fútbol ingles.

En el espacio periodístico, publicado en el canal de Youtube oficial del cuadro inglés, Rodríguez entregó palabra de agradecimiento y admiración por el que supo ser su entrenador tanto en el Real Madrid, Bayern Múnich y Everton

“Cuando hubo ese interés, yo estaba en Real Madrid, una de las cosas importantes es que Carlo estaba en el club y hablé con él y tenía ganas de jugar en la Premier League. Este es un equipo histórico con grandes aficionados y eso me motivó a venir” fueron algunas de las palabras del mediocampista del Rayo Vallecano, con respecto a su llegada al club azul de Liverpool.

James Rodríguez, en el Everton Getty Images

A pesar de sólo haber jugado una temporada con el Everton, James dejó una huella importante con el club y sus aficionados, quienes hoy en día recuerdan con 'buenos ojos' el paso del colombiano por el equipo. Justamente sobre esto habló el cucuteño en la entrevista, quien recordó que estuvo en la época donde todavía no había público en los estadios.

“No pude jugar en frente del público, pero en redes sociales la gente me tiene cariño y eso me da a entender que lo hice bien. Creo que jugué en un nivel decente ese año. Empezamos bien en la Premier y sentí el cariño de los fans pese al poco tiempo”, señaló de entrada el mediocampista de 33 años.

De igual manera, James fue cuestionado sobre su relación con el plantel, a lo que de manera rápida y sencilla contestó asegurando que existía una buena relación en el grupo y que "Everton es un club que te hace sentir bien", pese a haber estado poco tiempo en sus filas.

Dentro de otras cosas, Rodríguez tocó el polémico tema de su salida del Everton, diciendo: “No quería salir, pero vino el nuevo entrenador y me dijo que no contaba conmigo. Siento que hubiera podido jugar dos o tres años más, pero el entrenador no me quería".

Rafa Benítez. Foto: Getty Images

Claramente James se refiere a la llegada del entrenador español Rafa Benítez, quien lo conocía del Real Madrid y con quien jamás pudo tener una buena relación: "Los aficionados querían que me quedara, yo también, pero esto es fútbol y las cosas son así, es una lástima porque se podía hacer más en Everton”, finalizó Rodríguez.