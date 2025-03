Jan Oblak, arquero del Atlético: "La verdad es que estamos decepcionados; duele mucho"

Jan Oblak, arquero del Atlético de Madrid, remarcó este miércoles 12 de marzo,tras la eliminación en Champions League contra el Real Madrid en la tanda de penaltis , que es "una pena", admitió que "duele mucho" y lamentó que ha "faltado suerte".

"Claro que duele. Hemos hecho un gran partido, pero infelizmente ha faltado un poquito de suerte. Una pena. Duele mucho. La gente es increíble todavía apoyando. La verdad es que estamos decepcionados por la derrota. No hemos podido remontar", dijo a 'Movistar'.

El último penalti de Antonio Rüdiger lo tocó Oblak, pero finalmente entró. "Tenía en la cabeza que podía ser por ese lado. Al final no he llegado bien al balón y ha entrado. Es esta suerte que no hemos tenido. Es fútbol. Infelizmente no ha podido ser", lamentó.

Rodrigo de Paul y Kylian Mbappé disputan un balón en Atlético de Madrid vs. Real Madrid por Champions. Diego Souto/Getty Images

"Queda mucha temporada. No es lo que queríamos. Queríamos llegar a la final de Champions, pero nos queda mucho. Tenemos que levantarnos y tenemos que jugar este fin de semana contra un gran equipo como el Barcelona e intentar ganarlo para estar arriba en LaLiga. Todavía seguimos vivos en la Copa y ojalá lo hagamos bien y lleguemos bien hasta final de temporada", expresó.

Así se presentó el partido:

El rey de la competición estuvo a punto de decir adiós: el Real Madrid se asomó al abismo pero no cayó y doblegó por penales a su vecino Atlético de Madrid en su duelo de octavos de final de la Liga de Campeones, donde Arsenal y Aston Villa se clasificaron tranquilamente.

En cuartos, Arsenal y Real Madrid protagonizarán un cruce muy atractivo, mientras que el Aston Villa desafiará al París Saint-Germain, clasificado el martes contra el Liverpool de Luis Díaz.

En el otro duelo de octavos que se resolvió el miércoles, el Borussia Dortmund, vigente subcampeón, ganó 2-1 en Lille para ganarse el derecho a enfrentarse con el Barcelona en la siguiente etapa del torneo.

- Como en 2016 -

En la Champions League 2015-2016, el Real Madrid ganó la final de Milán al Atlético en la tanda de penales. Y esta vez la historia se repitió, en una etapa más temprana del torneo pero igualmente dolorosa.

El Real Madrid había ganado 2-1 la pasada semana en la ida, pero el Atlético equilibró esa desventaja con un tanto del inglés Conor Gallagher a los treinta segundos (1-0).

Vinícius falló un penal que hubiera evitado llegar a la prórroga , donde el marcador tampoco se movió, por lo que el euroderbi se decidió en la tanda de penales, donde el argentino Julián Álvarez marcó su tiro pero luego fue invalidado porque un resbalón le hizo tocar el balón dos veces.

Ese golpe de mala fortuna terminó costando caro al Atlético. Lucas Vázquez falló un lanzamiento del Real Madrid, pero Marcos Llorente envió al larguero a continuación y el Real Madrid pudo sobrevivir en la competición donde ha construido su leyenda, con quince títulos.