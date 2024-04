Jorge 'el Patrón' Bermúdez, salpicado en polémico caso en Boca Juniors femenino

Florencia Marco, exjefe de prensa del equipo femenino de Boca Juniors, denunció hace poco más de un año al exjugador y técnico del cuadro 'xeneize' femenil, en ese entonces, Jorge Martínez, de abuso sexual.

Ahora, antes de acudir al juicio oral, dio duras palabras en contra del Consejo de Fútbol del equipo, alegando que ella se quejó ante ellos y que "supuestamente iban a tomar algún tipo de medidas y no lo hicieron".

En diálogo con el medio 'La Nación', reveló nuevos detalle sobre la forma en la que los distintos dirigentes del club actuaron frente a esta situación. "Cuando pasó eso, hablo con Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado. Les informo y les cuento todo. Ellos me dicen que ya lo estaban hablando con (Juan Román) Riquelme y también con Cristian, su hermano. Estaban todos informados", declaró en primera instancia la exjefe de prensa.

"Me dicen que supuestamente iban a tomar algún tipo de medidas, pero nunca las tomaron. Ellos sabían que el abuso sexual era real y sabían que no era solo conmigo", terminó por agregar Marco.

Por otro lado, aseguró que, no solo ella fue víctima de abuso, sino que también varias jugadoras del plantel profesional de Boca Juniors femenino también sufrieron situaciones similares con el exentrenador del equipo, de aquel entonces.

"Todos me escucharon y me prometieron que iban a buscarle una solución a esto, pero no cambió nada. En ningún momento se comunicaron conmigo, ni siquiera para preguntarme cómo estoy. Mi teléfono es el mismo de toda la vida. Cuando hablé con Bermúdez, me dijo que si pasaba algo más lo llame y jamás me volvió a atender", sumó Florencia.

Boca tardó aproximadamente un mes en destituir a Martínez de su cargo después de que la exjefe de prensa presentara formalmente la denuncia el 7 de marzo de 2023. Martínez, exjugador de Boca Juniors, había asumido como entrenador a principios de 2022, por lo que las situaciones mencionadas se prolongaron durante varios meses. Después de un año desde la denuncia inicial, el juicio comenzará este viernes 22 de marzo, según pudo saber el medio 'TyC Sports'.

Florencia Marco había formado parte del Departamento de Prensa y Difusión durante 11 años, lo que le brindó un conocimiento profundo de la institución y la oportunidad de conocer aJuan Román Riquelme desde sus días como jugador. Sin embargo, a pesar de esta conexión, Marco no pudo contactarse con Riquelme en ese momento, y quedó pendiente para él tener una conversación cara a cara con el otrora vicepresidente de Boca, quien ahora ocupa el cargo de máxima autoridad en el club.

"Siempre tuve un trato muy bueno y muy cordial con él. Sabía muy bien quién era yo y sabía que quería hablar con él también por esta situación. Y no me pude comunicar cuando estaba trabajando y ni después de que empecé la licencia. Me hubiera encantado que me llamara por teléfono porque con él he compartido varias charlas, he compartido hasta mates. Me hubiera gustado que tuviera ese gesto", terminó por declarar la exjefe de prensa.