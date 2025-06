¿Jugará Kylian Mbappé contra Al Hilal en Mundial de Clubes?; desde Real Madrid respondieron

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid aseguró este martes 17 de junio que esperará a Kylian Mbappé "hasta el último momento", después del proceso febril sufrido por el francés en la víspera del estreno madridista en el Mundial de Clubes FIFA contra el Al Hilal.

"Kylian esta mañana se encontraba algo mejor, pero no lo suficiente bien, entonces era mejor que no saliera a entrenar. Le vamos a esperar hasta el último momento, mañana (miércoles) por la mañana decidiremos", afirmo Xabi Alonso en la rueda de prensa de la víspera.

Kylian Mbappé, figura del Real Madrid. Foto: Getty

El Madrid se enfrenta al Al Hilaleste miércoles en el Hard Rock Stadium de Miami, a partir de las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia.

A nivel táctico, Xabi Alonso aseguró que en la delantera planea tener rotación de posiciones, porque Mbappé "no es posicional".

"Es un delantero más dinámico, no es posicional. No es de área. Podemos tener rotaciones, no jugadores fijos. Se pueden automatizar sensaciones dentro de sus calidades habituales", afirmó.

En el análisis táctico, Xabi Alonso también se enfocó en Jude Bellingham, un jugador en el que planea trabajar mucho para reciba el balón en la posición correcta.

"Jude puede abarcar mucho campo, pero tiene que partir de la posición correcta. Tiene alma de centrocampista, le gusta participar y tiene capacidad de llegar. El punto de partida va a ser importante, lo hemos hablado", aseguró.

"Es dinámico, abarca mucho campo y encontrarlo en la posición correcta a todos les va a ayudar", añadió.

Xabi Alonso mantuvo conversaciones con todos los miembros de su plantilla y aseguró que jóvenes como Endrick o Arda Guler van a tener poco a poco más protagonismo, conscientes de que la adaptación a un club como el Madrid requiere tiempo.

"Endrick, Arda son jugadores que han tenido un proceso de adaptación. Es un proceso natural y este segundo año seguro que van entrando poco a poco más", dijo Alonso.