🔴 Junior vs. Palmeiras, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026, ONLINE

El pasado 10 de abril de 2019, el 'verdao' goleó 3-0 al 'tiburón', en fase de grupos de la Copa Libertadores, con goles de Hyoran, Dudu y Deyverson.
- 01:47 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. PALMEIRAS⚽ Último enfrentamiento entre ambos
- 01:45 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. PALMEIRAS✍️ Últimos partidos de Palmeiras por el Brasileirao
- Bahía 1-2 Palmeiras
- Palmeiras 2-1 Gremio
- Sao Paulo 0-1 Palmeiras
- Palmeiras 2-1 Botafogo
- Palmeiras 1-0 Mirassol
- 01:44 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. PALMEIRAS✍️ Últimos partidos del Junior por la Liga BetPlay I-2026
- Junior 1-2 Cali
- Internacional de Bogotá 0-1 Junior
- Junior 2-0 Bucaramanga
- Medellín 2-0 Junior
- Junior 2-1 Fortalza
- 01:43 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. PALMEIRAS🧐 ¿Cómo viene el 'verdao'?
El domingo 5 de abril, derrotó 1-2 a Bahía, en condición de visitante, por el Brasileirao.
- 01:42 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. PALMEIRAS👀 ¿Cómo llega el 'tiburón'?
El pasado viernes 3 de abril, perdió 1-2 con Deportivo Cali, por la Liga BetPlay I-2026.
- 01:41 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. PALMEIRAS🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
La plataforma de Disney+ Premium es la encargada de transmitir este partido vía ONLINE.
- 01:41 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. PALMEIRAS📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
El canal de televisión de ESPN transmite este juego.
- 01:40 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. PALMEIRAS🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Olímpico Jaime Morón, en la ciudad de Cartagena, se abren para este duelo.
- 01:40 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. PALMEIRAS⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la Conmebol, el balón rodará a las 7:30 p.m. (hora de Colombia); 9:30 p.m. (hora de Brasil).
- 01:39 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. PALMEIRAS👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del juego de la Copa Libertadores 2026.
