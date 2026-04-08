🔴 Junior vs. Palmeiras, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026, ONLINE
🔴 Junior vs. Palmeiras, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026, ONLINE

El estadio Olímpico Jaime Morón abre sus puertas para un partido de gala, con el debut de Junior en esta edición del torneo internacional frente a un gigante como el 'verdao'.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 8 de abr, 2026
Teófilo Gutiérrez y Jhon Arias se enfrentan en Junior vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores 2026
Archivo de Colprensa / Getty Images
  • 01:47 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. PALMEIRAS
    ⚽ Último enfrentamiento entre ambos

    El pasado 10 de abril de 2019, el 'verdao' goleó 3-0 al 'tiburón', en fase de grupos de la Copa Libertadores, con goles de Hyoran, Dudu y Deyverson.

  • 01:45 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. PALMEIRAS
    ✍️ Últimos partidos de Palmeiras por el Brasileirao
    • Bahía 1-2 Palmeiras
    • Palmeiras 2-1 Gremio
    • Sao Paulo 0-1 Palmeiras
    • Palmeiras 2-1 Botafogo
    • Palmeiras 1-0 Mirassol
  • 01:44 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. PALMEIRAS
    ✍️ Últimos partidos del Junior por la Liga BetPlay I-2026
    • Junior 1-2 Cali
    • Internacional de Bogotá 0-1 Junior
    • Junior 2-0 Bucaramanga
    • Medellín 2-0 Junior
    • Junior 2-1 Fortalza
  • 01:43 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. PALMEIRAS
    🧐 ¿Cómo viene el 'verdao'?

    El domingo 5 de abril, derrotó 1-2 a Bahía, en condición de visitante, por el Brasileirao.

  • 01:42 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. PALMEIRAS
    👀 ¿Cómo llega el 'tiburón'?

    El pasado viernes 3 de abril, perdió 1-2 con Deportivo Cali, por la Liga BetPlay I-2026.

  • 01:41 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. PALMEIRAS
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    La plataforma de Disney+ Premium es la encargada de transmitir este partido vía ONLINE.

  • 01:41 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. PALMEIRAS
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    El canal de televisión de ESPN transmite este juego.

  • 01:40 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. PALMEIRAS
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Olímpico Jaime Morón, en la ciudad de Cartagena, se abren para este duelo.

  • 01:40 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. PALMEIRAS
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Conmebol, el balón rodará a las 7:30 p.m. (hora de Colombia); 9:30 p.m. (hora de Brasil).

  • 01:39 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. PALMEIRAS
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del juego de la Copa Libertadores 2026.

