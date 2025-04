Kevin Londoño le mandó advertencia a Racing; "vamos a hacernos respetar en Copa"

Atlético Bucaramanga y Colo Colo protagonizaron hasta ahora el partido más emocionante en la Copa Libertadores. Los dirigidos por Leonel Álvarez igualaron a tres goles con el 'cacique', en el estadio Américo Montanini, resultado que dejó un sabor amargo entre los hinchas del 'leopardo', que volvieron a ver a su equipo en una competición continental tras 27 años.

A los 9 minutos, Kevin Londoño abrió la cuenta, mientras que Luciano Pons y Carlos Henao convirtieron los demás goles del Bucaramanga. No obstante, por el equipo de Jorge Almirón anotaron Javier Correa, en dos ocasiones, y Mauricio Isla.

Kevin Londoño mandó advertencia a Racing

Kevin Londoño marcó el primer de Bucaramanga en Copa Libertadores después de 27 años. AFP

En diálogo con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', Kevin Londoño se refirió al resultado de Atlético Bucaramanga en el inicio del grupo E de la Copa Libertadores contra el elenco austral, que se llevó un valioso punto de la capital bumanguesa.

“Uno entra en shock. El primer gol del equipo después de 27 años sin estar en el certamen internacional (…) debe haber una alta concentración, siento que nos jugó una mala pasada el ver partido más accesible, y esto llevó a Colo Colo a encontrar los goles. Quedamos con muchas dudas del de Aldair Quintana, que para nosotros no entró”, dijo inicialmente.

“Nosotros sabemos que era un partido que no se nos podía escapar de las manos, estamos tristes y dolidos por el carácter por cómo afrontamos el encuentro e hicimos todo para ganar e irnos con un solo punto deja ese sin sabor, pero es seguir trabajando, la Copa Libertadores es así y esto apenas comienza”, expresó el jugador, de 31 años.

Sobre el próximo encuentro contra Racing en condición de visitante que no tendrá público: “Siento que va a ser el partido de la fecha, por como venimos nosotros en el alza futbolística, la jerarquía que tenemos y la personalidad para afrontar estos partidos. No demostramos a nosotros mismo que si podemos dar un gran espectáculo en esta Copa Libertadores (…) quizás ellos nos analicen un poco menos, de pronto tienen más confianza porque es la segunda vez que vamos a una Copa Libertadores, porque no nos conocen mucho a nivel internacional, pero vamos a hacernos respetar y esperemos estar a la altura”

Y agregó: “Esa ventaja la hace uno en el partido, no tiene nada de ver con el juego. Puedes estar con el estadio lleno y si tenemos la personalidad que tuvimos el día de ayer, lo más probable es que la hinchada se ponga en contra de Racing, y lo mismo si no está la hincha puede sentir tranquilidad, sino que tiene el resultado a favor”.