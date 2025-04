"Nacional tiene su nombre ganado en el continente, al resto de equipos colombianos les cuesta"

Macnelly Torres es una voz autorizada para hablar de Atlético Nacional y lo que representa jugar una Copa Libertadores. El exvolante barranquillero levantó el título continental con el 'verdolaga' en el 2016, siendo una de las figuras del elenco que era entrenado por Reinaldo Rueda. Este miércoles, en la previa del debut del elenco paisa en la edición 2025 contra su homólogo Nacional de Montevideo , fue uno de los invitados al programa 'Jugada Maestra' de Ditu, la nueva plataforma de Caracol Televisión.

Allí, el popular 'Mac' reveló el por qué a los clubes colombianos les cuesta tanto jugar este tipo de competiciones; eso sí, exceptuando al 'rey de copas'. Todo este debate se armó a raíz del estreno de Atlético Bucaramanga contra Colo Colo, y de Once Caldas, en la Sudamericana frente a Fluminense. El 'leopardo' no supo mantener la ventaja y acabó igualando a tres goles, mientras que el 'blanco-blanco' cayó 0-1 en el Palogrande.

"Creo que hay equipos como Nacional, que ya es dos veces campeón y tiene la obligación de hacer un papel importante internacionalmente. El tema va por lo de la inexperiencia al momento de afrontar estos partidos de Libertadores, hoy no es una gran diferencia con los equipos grandes, a pesar de que nosotros seguimos sin saber jugarlos (los partidos y torneos); pero al resto de equipos colombianos les cuesta bastante; sacando a Nacional de ahí, porque tiene su nombre ganado en el continente", expresó el '10' a la mesa de panelistas liderado por nuestro director general, Javier Hernández Bonnet.

Macnelly Torres fue campeón con Nacional en la Copa Libertadores 2016. Foto: Getty

Torres Berrío complementó su concepto alegando que en la Liga colombiana "le falta continuidad en el juego" y que desde temprana edad le deberían trabajar el tema de la mentalidad y psicología a los jugadores.

"A los equipos colombianos les cuesta a nivel internacional comenzando por el método de entrenamiento, en eso tenemos que cambiar los equipos; creo que falta mejorar en eso. También en la continuidad en el juego, acá se para mucho el juego, especulamos mucho, no se busca el arco rival. Hay que tener en cuenta que los jugadores nuestros a temprana edad se van al exterior. Esa calidad se está yendo de nuestro país, porque hay una chequera importante de brasileños y argentinos", agregó.

Otras declaraciones de Macnelly Torres

- El tema de la neurociencia en el fútbol

"Esos trabajos a temprana edad de mentalidad y psicología funcionan y funcionan bien. Cuando uno ya está hecho y derecho, eso es diferente. Nosotros cuando fuimos campeones teníamos una mentalidad como equipo donde teníamos que ganarle a todo el mundo, teníamos un equipazo, no se 'aculillaban', como decimos en la costa, en ninguna cancha. Hubo entrenadores que me trabajaron el tema de la mentalidad, como Juan Carlos Osorio, 'Sachi' Escobar, que en cualquier cancha tocaba ganar, me impregnaron un hábito ganador. Siento que hace falta eso en le fútbol colombiano, hay equipos que no son grandes, que a veces entran o no, que la hinchada no tiene; que no exigen, que solo se preocupa en mandar jugadores a equipos grandes o al exterior".