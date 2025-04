Kevin Londoño, 'sin pelos en la lengua'; habló del insólito gol que perdió frente a Fortaleza

Luego del empate a un gol entre Bucaramanga y Fortaleza por la Copa Libertadores , el jugador del 'leopardo', Kevin Londoño, fue el centro de críticas al desperdiciar una oportunidad clara de gol sobre los últimos minutos del partido y que pudo haber cambiado la historia del mismo.

El centrocampista ahogó el grito de gol de todos los espectadores en el Américo Montanini, quienes observaron con asombro la jugada que se perdió el exDeportivo Pasto, y que le hubiera podido dar los tres puntos a los locales en el juego de la tercera fecha del grupo E.

Ya finalizado el encuentro, Kevin Londoño pasó por zona mixta y rápidamente fue interrogado sobre esa jugada que podría haber definido el marcador a favor del Bucaramanga , y aunque el centrocampista aceptó su error, aún no sale del asombro y no entiende qué sucedió en ese momento.

"No hay que sacar excusas, simplemente la boté, cuando he hecho las cosas bien, nunca he alardeado de mi trabajo, y ahora que lo erré, tampoco puedo escudarme. Los compañeros me dicen que al momento de empalmarla, la pelota da un pequeño bote, yo aún no he podido ver la jugada, pero bueno esto es fútbol; ahora levantar la cabeza, seguimos líderes, y prepararnos para enfrentar lo que se viene", sostuvo.

Acá el gol que erró Kevin Londoño en Bucaramanga vs. Fortaleza por Copa Libertadores:

JAJAJAJAJAJAJ PERO MIRÁ LO QUE ERRÓ ESTE MUCHACHO EN LA ÚLTIMA JUGADA DEL PARTIDO Y PARA GANARLO ☠️⚰️ pic.twitter.com/xUBtHUiAsG — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) April 24, 2025

Así mismo, el jugador de 31 años, hizo un análisis del partido, y lo que más complicó al Bucaramanga en la primera parte, donde se vieron sometidos por Fortaleza.

"Yo siento que al principio ellos trataron de minimizarnos, A Castañeda, 'Leo' (Leonardo Flores) y a mí, en cada sector de la cancha que nosotros controlábamos el balón, ya teníamos tres jugadores brasileños encima. Nos costó descifrarlo al principio, ya cuando paso por dentro en el segundo tiempo, ya tengo un poco más de espacios, ya me puedo asociar un poco más y ahí empezamos a soltar más el partido con la infartada falta; pero siento que dimos el corazón por esta camiseta, tuvimos sentido de pertenencia y me quedó con que seguimos lideres", agregó.

"Yo soy muy feliz de que 'Lucho' (Luciano Pons) haga goles, yo siempre hago fuerza para que mis compañeros les vaya bien, siempre lo que he dicho de que no soy un jugador que le guste figurar, soy un jugador a disposición del equipo, por eso me pongo feliz de que 'Lucho' haya marcado, pero también me duele que yo no haya podido marcar, pero bueno esto es fútbol", concluyó Londoño.

¿Cómo quedó Bucaramanga en la tabla de posiciones?

Los dirigidos por Leonel Álvarez son líderes del Grupo E con cinco puntos, luego de una victoria y dos empates.