Kylian Mbappé, contento por su primer gol en Champions League con el Real Madrid

El francés Kylian Mbappé , delantero del Real Madrid y autor de uno de los goles en la victoria frente al Stuttgart, dijo estar "contento" por el triunfo ante el conjunto alemán en el estreno europeo y aseguró que es "negativo decir" que solo ha venido al conjunto blanco para ganar la Champions porque "hay mucho más".

Mbappé disputó en el Santiago Bernabéu, contra el Stuttgart, su primer partido en competición europea con el Real Madrid.

"Ha sido una gran noche. Queríamos empezar con una victoria y ha sido un partido difícil. Es importante ganar los primeros partidos, ha cambiado la Champions y hay que ganar rápido. Fue difícil porque ellos juegan bien y nosotros teníamos problemas para jugar y sacar de atrás en la primera parte. En la segunda hubo oportunidades para marcar, metimos presión, jugamos bien y marcamos", comentó Mbappé, en declaraciones a Movistar +.

"Después golpe a golpe, con todos los madridistas, trabajamos duro y lo hicimos bueno para ganar", dijo el francés, que marcó su primer gol europeo con el Real Madrid.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, celebra su gol contra Stuttgart, en la Champions League AFP

"Puedo hacer más. Cada partido me siento mejor y sé que marcaré más", manifestó Mbappé, que aseguró que cada vez que juegas con el Real Madrid tienes que pelear por "ganar cualquier título".

"Es negativo decir que he venido solo para ganar la Champions. Cada partido intentamos ganar, hoy ganamos y veremos lo próximo", señaló.

Mbappé también habló sobre su compañero Endrick Felipe, que marcó el tercero que redondeó la victoria en el tiempo añadido.

"Mete su gol y se va con la gente. Es un chico de dieciocho años, tiene un minuto y mete su gol. Está muy bien", finalizó.

Endrick se convirtió en el gran protagonista del estreno del Real Madrid en la Liga de Campeones, por jugarse la acción de su gol con Kylian Mbappé y Vinícius libre para marcar, al recibir las bromas de sus compañeros y asegurar Rodrygo que "está loco".

"Endrick está loco. Ha hecho una cosa que nadie haría, pero estoy muy contento por él y entiendo la alegría por la que tiene que estar pasando. Es una jugada que hacemos con Rüdiger en los entrenamientos y ha salido bien", aseguró Rodrygo a los medios del club.

"No se llama Endrick, es Bobby", añadió Antonio Rüdiger en zona mixta desvelando el mote del brasileño por decir que uno de los jugadores que más le marcaron fue Bobby Charlton. "Tiene una personalidad grande y le ha salido bien el tiro, si no habría tenido grandes problemas", bromeó.

Endrick, jugador brasileño, celebra su gol con Real Madrid frente a Stuttgart, en la Champions League AFP

Rodrygo destacó la importancia de comenzar la nueva Liga de Campeones con un triunfo. "Es importante ganar con esta camiseta y más en Champions. Era importante empezar ganando porque nos da confianza. Ha salido bien, hemos ganado y ahora a seguir mejorando", dijo.

"No estábamos haciendo un mal partido en la primera parte. La presión no estaba bien, pero el míster nos ordenó bien ahí. A mí el entrenador siempre me pide atacar. Tchouameni me dio el pase, ataqué la espalda, me fui solo, pero me encontré después con dos marcadores, vi a Kylian solo y se la pasé a él", analizó en su acción del primer gol.

Conectó con Mbappé para darle la asistencia de gol en el estreno del francés en la Liga de Campeones con el Real Madrid. "Estamos cada día mejor en los entrenamientos, en el día a día, y somos más amigos. Espero que esta amistad siga para que podamos hacer buenas cosas en el campo. Estamos mejorando, falta un poco y en cada partido estaremos mejor".