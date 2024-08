No, gracias.

Kylian Mbappé no estuvo en Juegos Olímpicos, pero a Thierry Henry no le hizo falta La exestrella mundial, y ahora seleccionador de la selección de Francia olímpica, logró llevar a su equipo a la final de los Juegos Olímpicos pese a no contar con jugadores clave como Kylian Mbappé