Kylian Mbappé y una respuesta contundente a graves acusaciones: ¡prepara una demanda!

Kylian Mbappé "no está nunca solo" para no exponerse a situaciones de riesgo, afirmó este martes 15 de octubre una de sus abogadas, Marie-Alix Canu-Bernard, y aseguró que el futbolista "está particularmente sereno, pero atónito por esta vorágine mediática que él no entiende". La abogada lo dijo en alusión a informaciones publicadas en medios de prensa suecos que relacionan al delantero francés con un caso de presunta violación en Estocolmo, que se ha hecho viral rápidamente en redes sociales, siendo publicado por diferentes medios en Europa.

La Fiscalía sueca confirmó este martes la apertura de una investigación por una supuesta violación cometida la semana pasada en la capital del país, aunque sin mencionar a Mbappé, pero éste fue involucrado por informaciones de la prensa local que el futbolista calificó como 'fake news', negando todo lo que lo pueda relacionar con una acusación de esa categoría.

En declaraciones al canal TF1, Canu-Bernard aseguró que Mbappé "no está nunca solo" para referirse al entorno de guardaespaldas y otras personas que en todo momento acompañan al jugador. "Eso excluye totalmente que pueda haber una acción reprensible por su parte (...) eso es una certeza absoluta", afirmó la abogada.

La letrada avanzó que están preparando una demanda por "denuncia calumniosa" que presentarán "en las próximas horas". "Está particularmente sereno, pero atónito por esta vorágine mediática que él no entiende, porque no se le puede reprochar nada", agregó Canu-Bernard sobre la actualidad de la estrella de la 'casa blanca.

Publicidad

Cuestionada sobre si su cliente respondería ante la Justicia sueca, donde se investiga una denuncia de una mujer, la abogada contestó afirmativamente, aunque insistió en el que Mbappé está "totalmente tranquilo". "Prueba de ello es que ha entrenado hoy (con su club, el Real Madrid). No hay nada que se le pueda reprochar", anotó la defensora del delantero de 25 años.

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y la selección de Francia. FRANCK FIFE/AFP