Santiago Arias, de la tristeza a la alegría: así es su historia con Selección Colombia

Karin Jiménez no solo es la esposa y mamá de los hijos de Santiago Arias , sino que también su ‘motor’ y fiel acompañante en las ‘buenas y las maduras’. Esto, así como lo contó en exclusiva para Gol Caracol, previo al duelo contra Chile , por las Eliminatorias Sudamericanas.

“Estamos felices la verdad, dichosos por estar nuevamente en Barranquilla; yo amo estar acá, amo estar en mi país”, indicó de entrada Karin, refiriéndose a la convocatoria del lateral bogotano, quien fue titular con Bolivia el pasado jueves y ‘pinta’ para volver a serlo este martes contra los australes.

Y justamente, hablando de lo que fue aquella imagen de Santiago con el tanque de oxígeno, en El Alto, la esposa de Arias dio parte de tranquilidad, afirmando que todo fue totalmente premeditado: “Bueno, no solo fue él, lo que pasa es que solamente que fue al único que captaron en ese momento, pero eran todos, todos lo hicieron y más por cuestión no de que lo necesitaran, sino por salud y por estar como bien, pero no fue por ninguna condición ni nada necesario”.

¿Qué mensaje le dio a Santiago, tras la derrota contra Bolivia?

“Santi se encontraba un poco frustrado, obviamente por el resultado, pero pues hizo un buen trabajo, se lo recalqué, me pareció que estuvo pues siempre bien, la verdad, a pesar de la situación tan difícil en que estaba toda la selección, pues porque era una altura diferente incluso a la de La Paz, así que era algo nuevo para ellos y como siempre pues yo los aplaudo y lo aplaudí a él”.

¿Cómo afrontó Santiago el tema de la lesión y rechazo de varios equipos?

“Fue una situación y un tiempo bastante duro para nosotros, para él sobre todo, pues como jugador y para nosotros como familia porque pues somos muy unidos, la verdad, y como familia nos afectó porque estábamos seguros de él, ¿sabes? estábamos seguros, pero muchos equipos a pesar de tener interés, porque había mucho interés en él, porque sabían lo buen jugador que es, lo buena persona que es; aun así, obviamente habían dudas de su estado físico, pero bueno, gracias a Dios hoy en día es una etapa superada, él estaba muy bien, se encontraba muy bien, es un jugador demasiado entregado a lo suyo y yo creo que de eso habla él”.

¿Arias nunca dejó de soñar con la Selección Colombia?

“No era fácil, pero siempre estábamos ahí, de hecho, hace poco, hace como una semana o antes de que viniera la selección, estuvimos viendo como esas fotos de antes, del momento en el que él estaba pasando, pero siempre nosotros con la camiseta puesta viendo la selección le daba mucha ilusión, yo creo que era lo que sentía, esa ilusión de estar nuevamente ahí de que a pesar de que mucha gente creyó que no iba a pasar, porque lo escuchamos, él estuvo siempre como con la fe intacta y nosotros como familia sobre todo, pues yo estuve súper segura, o sea, no tuve duda de que este momento que estamos viendo iba a suceder nuevamente”.

¿Cómo se dio su historia de amor?

Bueno, pues sí, obviamente vemos desde cuando iniciamos que éramos unos niños, él tenía 19 años y yo 20; él estaba en La Equidad, así que nos encanta recordar cómo crecimos juntos, cómo él se volvió ese jugador que hoy es maduro, con amor, porque yo creo que eso es lo que más transmite Santi, ¿sabes? como un aprecio, como un orgullo eso es él, entonces es muy gratificante ver como todo ese proceso que tuvimos los dos de madurez y de ver lo lindo que él produce en muchos niños y en muchas personas hoy en día en Colombia”.

¿Santiago Arias es un tipo romántico?

“Santi es un tipo romántico, más o menos, tiene sus momentos, sí, la verdad. Aunque yo le digo a él y mi cuento es que él a mí no me conquistó, yo me conquisté solita, la verdad, con esa sonrisa él me enamoró, él no tuvo que hacer mucho”.