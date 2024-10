A Wilmar Barrios y a Mateo Cassierra se 'la montaron' por su pinta en Zenit de Rusia

En la mañana de este martes 15 de octubre, se hizo viral un video donde salen los colombianos Mateo Cassierra y Wilmar Barrios llegando a un entrenamiento con su club, el Zenit de San Petersburgo, debido a que su compañero, el ruso Andrey Mostovoy 'se las montó' por su vestimenta.

El mediocampista ruso grabó a ambos colombianos llegar a la práctica, haciendo la curiosa comparación entre vestimentas, enfocando tantos sus zapatos como su ropa en general, riéndose con ellos por la diferencia entre estas. Cabe destacar que toda la situación fue entre risas, chistes y camaradería entre los futbolistas, que se tomaron el momento como gracioso, compartiéndolo en sus redes sociales.

Mientras que con la llegada de Mateo Cassierra, el mediocampista ruso tildó su vestimenta de "Fashion Week 24", dando a entender que el oriundo de Barbacoas, Nariño iba con un 'look' como de modelaje, digno de una pasarela, enfocando sus curiosas pero elegantes zapatillas, en el caso de Wilmar Barrios puso la expresión 'WTF Brat' que da a entender que no le encontró sentido a lo que usaba el cartagenero de 30 años, entre risas cuestionándole su uso de un overol con estilo callejero o urbano.

Por último el compañero de los colombianos finalizó las historias diciendo "Only Cassierra better than you" usando sarcasmo para decir que Mateo había ido mejor vestido que Wilmar, pero que ambas vestimentas eran por lo menos curiosas.

Vea acá el curioso momento, y juzgue usted la particularidad de sus vestimentas:

🇨🇴 LAS DOS CARAS EN EL VESTUARIO DE ZENIT



😅 Mateo Casierra y Wilmar Barrios llegaron con dos looks completamente opuestos al entrenamiento y su compañero Andrey Mostovoy, lo resaltó en sus redes sociales pic.twitter.com/pdPQgc2dBS — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2024

¿Cómo viene y cuándo juega el Zenit de Cassierra y Barrios?

El Zenit de San Petersburgo se ubica en la tercera casilla de la Primera División Rusa, sumando 26 unidades en 11 partidos, cosechando, ocho victorias, dos empates y una sola derrota, estando a un punto del Krasnodar del también colombiano Jhon Córdoba , y el Lokomotiv de Moscú, ambos con 27 unidades.