La esposa de Juan Izquierdo 'rompió' el silencio y dejó emotivo mensaje por su muerte

La muerte de Juan Izquierdo ha dejado un gran vacío, especialmente para su esposa, Selena, quien le dejó un emotivo mensaje al exfutbolista, quien falleció el pasado martes en territorio brasileño.

"Hoy me tocó despedir a mi media mitad, al amor de mi vida. Para muchos Juan Izquierdo, para mi Juanma mi mejor amigo, mi esposo, el papá de mis hijos, mi dos incondicional. Hoy una parte de mí muere con vos. Fuiste una gran persona, noble, amorosa, sin maldad. Fuiste un ángel en esta tierra y serás un ángel en el cielo. Hoy me toca seguir por nuestros hijos y sacar fuerzas de donde no las hay. Se que peleaste hasta lo último y que lo único que anhelabas era estar con nosotros", indicó de entrada la mujer, quien se reportó desde la cuenta de Instagram del futbolista.

Y es que, la noticia sorprendió a propios y extraños, misma razón por la que Selena no se guardó ninguna palabra de sentimiento para Juan Izquierdo, quien sufrió un ataque cardiaco jugando para Nacional de Uruguay, en la Copa Libertadores.

"Te voy a extrañar toda la vida y sé que va a doler tu ausencia en cada paso. Dejaste mucho por vivir, mucho camino por recorrer mi Juanma. Desde hoy solo sueño con el día de nuestro reencuentro y volver a ver esa sonrisa que me llena el alma", continuó.

"Gracias a todos los que pensaron en él e hicieron fuerza de una forma u otra. Hoy Juanma nos cuida a mi y en especial a nuestros bebes desde el cielo. Te voy a amar toda mi vida mi guerrero esta vez tocó perder", concluyó Selena.

Publicación desde la cuenta de Juan Izquierdo. Foto vía Instagram.

¿Qué pasará con los restos de Juan Izquierdo?

Los restos del futbolista uruguayo Juan Manuel Izquierdo serán trasladados a Montevideo en un avión de la Fuerza Aérea uruguaya que partió este miércoles hacia la ciudad brasileña de São Paulo.

Así lo indicaron a la Agencia EFE desde el Ministerio de Defensa del país sudamericano y agregaron que sobre el mediodía de Uruguay partirá una segunda aeronave en la que volverán a los familiares del jugador que se encuentran en Brasil.

Cronología caso Juan Izquierdo:

Izquierdo falleció este martes a los 27 años en la ciudad brasileña de São Paulo, donde se encontraba internado en un centro de cuidados intensivos con un cuadro neurológico crítico.

El jugador de Nacional ingresó en la noche del jueves 22 de agosto al Hospital Israelita Albert Einstein de la capital paulista, en paro cardíaco, de inicio indeterminado, secundario de una arritmia. Desde entonces, los médicos le mantuvieron sedado y con respiración mecánica.

El domingo, el boletín médico difundido informó que Izquierdo había mostrado "una progresión de la afectación cerebral y un aumento de la presión intracraneal". Un día después, su estado de salud empeoró y el nuevo informe señaló que el jugador tenía "cuadro neurológico crítico".

Dimayor lamenta fallecimiento de Juan Izquierdo. Foto: Dimayor.

El pasado jueves, Izquierdo se desplomó sobre el final del encuentro entre Nacional y São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores tras sufrir una arritmia e inmediatamente fue retirado del estadio en una ambulancia y trasladado al sanatorio, donde estuvo acompañado por su familia y por una comitiva de Nacional.

El caso ha conmocionado al mundo del fútbol, que desde entonces se volcó con el jugador uruguayo. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, diversos equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, PSG, São Paulo, River Plate o Boca Juniorsrecordaron a Izquierdo.

También lo hicieron futbolistas como Luis Suárez, quien fue su compañero en Nacional, y Federico Valverde.