La loca historia de supuesta suplantación de exjugador de Barcelona en el fútbol rumano

En el fútbol europeo se presentó un gran escándalo en las últimas horas. Todo por un supuesto 'cambiazo' o suplantación de identidad de un jugador que pasó por el Barcelona By hasta llegó a debutar profesionalmente en el cuadro catalán bajo la orientación de Luis Enrique. Se trata del defenso Edgar Ié, quien fue transferido al Dinamo de Bucarest, de Rumania, y es investigado por haber enviado allí a su hermano gemelo, Edelino.

Y hay una serie de razones que hicieron instalar la duda en el mencionado club. La primera de ellas es que el futbolista, de 30 años, no tiene una cicatriz en su rodilla, después de haber sido operado en el pasado de una lesión de ligamento cruzado; hace pocos días no quiso recibir un auto de un patrocinador y el hombre se negó por no tener licencia para conducir e igualmente parece extraño que solamente hable idioma portugués, después de haber tenido bagaje en diferentes ligas europeas.

Esos son atenuantes que han generado dudas y sospechas entre los dirigentes. ¿Será Egar Ié o Edelino, que en realidad es un extremo y ha hecho una discreta carrera en el fútbol, el que ha jugado cinco partidos con el Dinamo? Ese interrogante es el que ronda en el ambiente futbolístico en Europa y razón por la que se ha generado un 'boom' mediático en el mundo entero.

Edgar Ié, jugador del Dinamo de Bucarest - Foto: FLAVIU BUBOI/NurPhoto via AFP

'Mundo Deportivo', de España, consignó que además del papelón y escándalo que se produciría en tal caso de ser verdadera la suplantación, "de confirmarse la eventual suplantación, el Dinamo correría el riesgo de perder los 8 puntos que ganó en los partidos que Edelino jugó en lugar de Edgar Ié".

¿Qué dijo Edgar Ié sobre el supuesto caso de suplantación?

Ié ya apareció en pública hace pocos minutos para revertir cualquier versión que lo comprometa. Por eso comentó en entrevista con el periodista Gerard Romero que "la noticia es falsa, yo nunca haría una cosa así".