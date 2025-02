"La pancarta de Manchester City no iba dirigida a Vinícius": revelaron para quién era

El grupo de aficionados "We Are 1894", el grupo mayoritario de la afición del Manchester City , aclaró que la pancarta con la imagen de Rodri besando el Balón de Oro iba dirigida a Florentino Pérez y no a Vinícius Júnior.

Uno de los fondos del Etihad Stadium desplegó este martes una pancarta gigante con la imagen de Rodri besando el Balón de Oro y la canción de Oasis "Stop Crying Your Heart Out", que puede traducirse como "Dejad de llorar".

Pese a que esto se interpretó como un ataque hacia Vinícius Júnior, que se señaló el emblema con las quince Copas de Europa del club delante de la afición del City y aseguró que esas pancartas le dan "más fuerza", el grupo de aficionados ha aclarado la situación.

"¿Nadie en los medios se ha dado cuenta de que la persona a la que se dirigía la pancarta no estaba siquiera en el campo? Florentino Pérez. Es él quien instigó una campaña de difamación contra Rodri y boicoteó la ceremonia del Balón de Oro. Era necesario aclarar esto, fuera cual fuera el resultado del partido", dijeron en redes sociales.

El Real Madrid canceló su expedición a París para la gala del Balón de Oro cuando descubrió que no lo ganaría Vinícius Júnior, sino Rodri, pese a que en la ceremonia sí serían premiados otros miembros del club como Carlo Ancelotti.

Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, en el partido contra Manchester City, por los playoffs de la Champions League AFP

¿Qué dijo el guardameta 'merengue', tras victoria en Champions?

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, afirmó que su equipo mereció la victoria ante el Manchester City (2-3) y que lo consiguió “por creer” que era posible y por sentirse “más fuerte” que el equipo inglés.

“Es un equipo ofensivo. Es mejor ganar aunque sea encajando goles. Hemos hecho un buen partido, encajamos dos goles con un poco de mala suerte. Su primera jugada fue buena y la segunda un penalti. Dominamos el partido y merecimos ganar. Ya con el 2-1 el equipo creyó en el empate y luego llegó el 2-3 por creer y sentirnos más fuertes que ellos”, valoró en Movistar+.

“Tenemos que mejorar un poco porque el gol encajado viene de una mala presión. Pero nos sentimos bien en el campo y con la tranquilidad de hacer nuestro partido. El penalti era un poco ligero, pero lo ha pitado. Hemos seguido creyendo”, continuó.

Courtois apuntó a la presión alta como una de las claves de la victoria.

“Es un equipo que maneja bien el balón y no había que tener miedo a presionar, pero ordenados. Eso lo hicimos mejor en el segundo tiempo. Con eso cambiamos el partido. Tenemos que seguir de esa forma para ganar la semana que viene, en un partido difícil. No podemos pensar que ya estamos en la siguiente fase”, señaló.