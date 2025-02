"El ADN del Real Madrid permite ganar partidos complicados como contra Manchester City"

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid , señaló “el ADN Real Madrid” como una de las claves para llevarse la victoria en un partido contra el Manchester City en el que, en su opinión, crearon “muchas ocasiones”.

“Estaba siendo un partido injusto; desde el principio al final creamos muchas ocasiones. Con el partido controlado, hay una jugada dudosa (en la) que (el árbitro) acaba pitando penalti. El partido se nos pone complicado. Pero está el ADN Real Madrid para sacar adelante un partido complicado”, comentó en Movistar+.

“Estaba fastidiado por irme con el resultado en contra. Salimos con un poco de miedo, pero cuando vimos que ellos no estaban precisos ni juntaban pases, el equipo empezó a creérselo un poco más y a mover la pelota con más velocidad. Una lástima su primer gol rápido, pero esta es la actitud para el partido de vuelta”, añadió.

Por otro lado, Ceballos ponderó el esfuerzo defensivo del equipo. “Me gustaría recalcar que no es solo hoy, venimos haciendo partidos muy buenos. Tenemos que jugar con esta actitud todos los partidos. No podemos mirar el rival, si los cuatro de arriba corren como hoy, presionan, si todos corremos, todo es más fácil. Somos un equipo capaz de ganar a los mejores jugando bien sin balón”, apuntó.

Real Madrid festeja su victoria sobre Manchester City, por los playoffs de la Champions League AFP

Publicidad

Otras declaraciones del club 'merengue', tras el triunfo sobre los 'cityzens'

Brahim Díaz, autor de uno de los goles del Real Madrid en la victoria ante el Manchester City (3-2), señaló como clave que aprovecharon "bien" los "errores" en defensa del conjunto inglés para llevarse la victoria.

"Aprovechamos bien sus errores, creamos muchas ocasiones a través de sus errores. El trabajo ha sido muy bueno y hemos competido muy bien. Esto es el Real Madrid", dijo en Movistar+.

Publicidad

El futbolista blanco recordó que "no está terminado todavía", ya que queda la vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu, el 19 de febrero, que, aseveró, "será aún mejor".

Acción de Real Madrid y Manchester City. /Getty Images

"No me gusta hablar de justicia o injusticia. Puedes jugar muy bien y perder, o lo contrario. Hemos hecho un gran partido. Aquí no es fácil. Lo hemos preparado súper bien y el trabajo no está terminado todavía", completó en su análisis del partido.

Brahim, con pasado en el Manchester City, explicó su no celebración en los primeros instantes tras marcar su gol.

"Estoy en el mejor club del mundo, muy contento de estar aquí, donde siempre he soñado estar. Luego lo celebré por donde estoy, pero es evidente que he estado aquí bastantes años y estoy muy agradecido al Manchester City", declaró.