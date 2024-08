La relación que acercó a Michael Ortega con Angélica Jaramillo, modelo tendencia en redes

En las últimas horas se agitó el tema y se hizo tendencia en redes sociales el nombre de Angélica Jaramillo, quien es una reconocida modelo y participante de shows en la televisión colombiana y publicó un video descompuesta y asegurando que tiene un problema con el consumo de drogas. Y precisamente Angélica tuvo cercanía y hasta polémicas con el futbolista Michael Ortega, en la actualidad en el The Strongest, de Bolivia, y de paso por la Selección Colombia juvenil.

Todo esto porque Laura, su hermana y que agradeció en Instagram por la preocupación por la situación de su familiar, fue pareja sentimental durante varios años de Ortega. Incluso fruto de esa relación nacieron Thomas y Michelle.

Michael Ortega se coronó campeón con The Strongest en el fútbol de Bolivia. Foto: Instagram oficial de Michael Ortega

Cuentan los que conocen a la familia, que en sus mejores momentos, Angélica cumplió y fue una cariñosa tía de los dos menores de edad en mención.

Incluso hay que indicar que a través de las redes sociales y ya cuando se habían separado Michael y Laura; Angélica apareció para denunciar de manera pública al mediocampista surgido en las filas del Deportivo Cali por una supuesta deuda.

Angélica Jaramillo, excuñada del futbolista Michael Ortega Foto: Colprensa

"Cómo les parece que hace un tiempo le presté un dinero a una persona que amo, a la cual Michael Ortega, ese señor que juega allá cerquita a Dubái, se hizo responsable. Y me da mucha rabia que personas como él, que se supone que hace parte de la familia, pero pues obviamente ya no hace parte de mi familia, me haya engañado y no me quiera pagar el dinero que me debe", dijo la modelo.

¿Qué paso entre Michael Ortega y Laura Jaramillo?

Aunque se mencionó que venían en problemas desde hace un tiempo, solamente para septiembre de 2021, Laura Jaramillo anunció su distanciamiento definitivo de Ortega. Así dijo en Instagram que "ya no sigo con él. Esta semanita tomé la decisión de dejarlo. No es fácil, siempre es una situación difícil de aceptar, pero cuando uno está convencido de la decisión que tomó hay que hacerlo".