Las duras declaraciones del DT de Nacional, Efraín Juárez, que dieron de qué hablar en México

El actual director técnico de Atlético Nacional, el mexicano Efraín Juárez, realizó un análisis sobre su actualidad en el fútbol colombiano, y aprovechó para lanzar un 'dardo' a sus compatriotas entrenadores sobre el poco reconocimiento que tienen en Sudamérica y Europa, y la preocupación que esto genera.

"El técnico mexicano está muy capacitado, pero no nos conoce nadie, porque la realidad es que no hemos tenido referentes", aseguró Juárez en una entrevista con el medio 'ESPN', en la que valoró el trabajo de sus compatriotas, pero no dejó de lado su fuerte realidad.

Las palabras del director técnico de Atlético Nacional fueron más un mensaje de advertencia para sus compañeros, pues según sus declaraciones, entiende que la única forma de darse a conocer es saliendo de su país y comenzando a exportar entrenadores capacitados, tanto al 'viejo continente' como a Sudamérica.

"Pensando en Europa, la confianza no está porque no nos conocen, es la realidad. Conocen muy poco nuestro futbol y obviamente el lado de Sudamérica es lo mismo. Me parece que también el futbol mexicano tiene circunstancias positivas, como infraestructura, calidad de jugadores, economía importante en todos los clubes, que hace que digas 'yo estoy muy bien aquí", expresó Juárez.

De igual manera, Efraín recordó el paso de diferentes entrenadores aztecas por Europa, para dar un ejemplo de que sí existe la posibilidad de estar y sólo es cuestión de trabajar, pero recordando que por la falta de resultados y reconocimiento, "es muy difícil que se confíe en un técnico mexicano".

"Hay técnicos (mexicanos) que han estado en Europa: Javier Aguirre, Hugo Sánchez, Ignacio Ambriz y Rafa Márquez". fueron algunos de los nombres que el seleccionador de atlético Nacional mencionó para ejemplificar su idea.

Efraín Juárez, técnico de Nacional - Foto: Nacional Oficial

De igual manera, el director técnico de 36 años dejó conocer un poco la trayectoria que lo llevó a hoy en día dirigir el banquillo de club 'verdolaga', afirmando que su carrera ha ido "de menos a más".

"Llevaba seis años en un proceso, desde poner conos; no me da vergüenza decir que empecé poniendo conos siendo segundo, tercer o cuarto auxiliar en Nueva York. Ir progresando en ese crecimiento poco a poco, desde llevar entrenamientos individuales hasta por línea, pláticas, videos, todas esas circunstancias", contó Juárez en la entrevista donde aseguró entender que la hinchada de Atlético Nacional tenga sus dudas con él:

"Quizás la experiencia siendo número uno como técnico no la tengo, pero puedo decir que, más allá de temas futbolísticos, jugué 15 años a alto nivel. Me siento consciente de donde estoy parado, hacia donde va y las exigencias que tiene este tipo de clubes, como Atlético Nacional, el equipo más mediático e importante en Colombia y uno de los más importantes también a nivel Sudamérica", finalizó.

Sebastián Arango, presidente de Nacional, presenta el cuerpo técnico de Efraín Juárez Foto: Nacional