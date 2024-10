Jugó con Robert Lewandowski, pasó por Santa Fe y hoy vive de la renta

Ganó la Copa y la Superliga de Polonia. Estuvo ocho años en dos clubes importantes de dicha liga de Europa como Zaglebie Lubin y Lech Poznan. Antes se inició en Santa Fe, defendió los colores de Tolima y fue a Cienciano, de Perú, con el que ganó la Recopa Sudamericana en 2004. Se trata del otrora defensor central Manuel Santos Arboleda, nacido en Buenaventura, y que escribió su propia historia entre 2001 y 2014, quizá sin tantos reflectores en nuestro país, pero sí con reconocimiento en territorio polaco.

Hoy, junto a su familia, el vallecaucano se radicó en la ciudad de Ibagué, en donde tiene negocios particulares y propiedades de finca raíz, de las que se encuentra pendiente y de las que se desprenden sus ingresos, para estar "tranquilo, pero no rico. Estamos bien, con salud y eso es lo importante", como él mismo lo dijo en charla con Gol Caracol.

Además de eso, de un tiempo para acá y en trabajo conjunto con otros colegas como Kilian Virviescas, Darío Bustos, Mike Campaz, Iván 'Champeta' Velásquez y otros más, hace parte de la fundación 'Corazón Deportivo', que viene realizando loables labores sociales en territorio tolimense y en otras zonas del país.

Precisamente de esto, comenzó hablando el antiguo defensor central y así comentó que "a través de la fundación estamos llegando a niños y a familias vulnerables. Hemos ido a zonas cercanas a la ciudad a llevar mercaditos, ayudando con ropa, damos charlas también en colegios, hablando con niños de barrio que sueñan con ser futbolistas profesionales. Sabemos que un 70 u 80 por ciento de los jugadores venimos de familias humildes e ir a esos lugares es importante. Se ven niños sin guayos, sin un balón y nosotros les damos mensajes para que luchen por sus sueños".

Manuel Santos Arboleda, en duelo con el Lech Poznan. Foto: AFP.

Y a la par, no pierde de vista sus negocios e inversiones. Según Santos Arboleda, él siempre fue juicioso y organizado con el dinero que ganó en su carrera futbolística y por eso hoy recoge lo que sembró. "Tuve una buena asesoría. El futbolista vive en un mundo de mentiras, creemos que el fútbol y la plata nunca se va a acabar y no es así. Soy rentista capital, tengo unas inversiones aquí en la ciudad y en otras partes. No somos ricos, pero bueno, tenemos de dónde sacar la librita de arroz. Hay tranquilidad".

El vallecaucano, hoy de 45 años, también fue reflexivo y complementó que "en días pasados me reuní con una señora de una entidad de salud, y yo le decía, no conozco al primer futbolista pensionado. Nosotros no nos pensionamos. Así, la pensión nuestra es ser juicioso, invertir bien en el dinero y después vivir de eso de esas rentabilidades".

Hablando de Robert Lewandowski con Manuel Santos Arboleda

Foto: @manuelarboleda5

¿En qué equipo jugó con Robert Lewandowski?

"En Lech Poznan, de Polonia".

¿Cómo fue eso de compartir con una estrella de talla mundial?

"Es una historia bonita que queda en nuestra carrera. Él sacó un libro donde hablaba que en su formación como futbolista fue importante tener un compañero como yo. Nosotros siempre estábamos juntos, siempre trabajábamos juntos por orden del técnico Smuda, quien decía que yo ayudaba a 'Leve' a ser mejor delantero y él me ayudaba a mejorar como defensor. El DT nos ponía multa si no hacíamos los entrenos, los duelos juntos".

¿Cómo era Lewandowski que usted conoció?

"Él era como el típico europeo, un tipo tranquilo, centrado, cuando había que bromear, bromeaba; pero muy serio en su trabajo. En cuanto al fútbol, similar a lo que se ve hoy. Ahora es mucho más acuerpado. Corre igual, define igual, y ha mejorado algunas características como tirarse un poquito más atrás, tratar de llevar el balón. Desde que llegó al equipo se notaba que era un buen jugador, que iba a ser una estrella mundial. Me siento orgulloso de ser parte de esa historia".

¿Qué era lo más difícil de marcar a Robert?

"Lo más difícil en los entrenamientos con 'Leve' era cuando uno lo dejaba recibir. En ese entonces era muy flaquito, pero tenía una fuerza impresionante. Nunca fue un jugador de driblar, de sacar tres jugadores, siempre de área y un matador".

¿Habla con él, tiene contacto?

"No es que hablemos todos los días. Le escribo de vez en cuando por instagram y él me contesta. Hay muchos amigos en común. Seguro no quedaron malos recuerdos, porque nos fue bien en resultados en Lech Poznan".

¿Después se volvieron a enfrentar?

"Sí, en un amistoso. Él jugaba con Borussia, de Alemania, y yo el Poznan. Lo marqué, lo disputamos fuerte el partido, me tocó llamarlo al orden (risas) y después ya nos reíamos, yo le decía que lo había ayudado a formar. Son grandes y bonitos recuerdos".

¿Qué es la Copa Tierra Pijao de la Fundación Corazón Deportivo?

"Para la semana de receso de los colegios organizamos un torneo de gran nivel para niños. En la ciudad de Ibagué tendremos participando a más de 900 niños de categorías baby, pre-baby, infantil, pre-infantil. De hecho, ya tenemos confirmado a Atlético Nacional, Pereira, Tolima y Fortaleza, entre otros. Tenemos una premiación de cerca de 170 millones, con dinero en efectivo y bonos para dotación deportiva. Esperamos que sea todo un éxito y un espacio para la práctica del deporte y un fogueo relevante", explicó Santos Arboleda.