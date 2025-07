Primeras imágenes del accidente de David Alonso en el GP de Alemania, en Moto2

Aspar Team ha cerrado una difícil carrera en Alemania con Dani Holgado en duodécima posición después de recuperar desde la vigésima plaza que ocupaba en la primera vuelta y cuando peleaba por alcanzar el top 10 de la clasificación, antes de que se detuviera la carrera por una caída. David Alonso ha sufrido una caída a falta de cinco vueltas cuando rodaba en posiciones similares a las de su compañero y no ha podido finalizar el Gran Premio de Alemania. La cita ha concluido con la victoria del turco Deniz Öncü, seguido del belga Barry Baltus y el británico Jake Dixon, segundo y tercero respectivamente.

Los pilotos de la categoría intermedia se han enfrentado a una carrera complicada. Los constantes cambios en las condiciones de la pista a lo largo del fin de semana han condicionado la puesta a punto de las motos para la prueba de este domingo, que se ha declarado en seco después de disputar un cronometrado pasado por agua, que relegó a Holgado y Alonso a la quinta y sexta fila de la parrilla. De este modo, los pilotos de Aspar Team han dado lo mejor de sí mismos para recuperar posiciones desde el inicio. Dani Holgado ha perdido algunos puestos en las primeras vueltas, aunque el piloto español ha ido de menos a más. Consciente de la importancia de ser muy constante en este circuito, ha sido capaz de alcanzar nuevamente la zona de puntos y trataba de ocupar también este fin de semana el top 10 de la carrera. Sin embargo, la carrera se ha detenido antes de lo previsto por una caída cuando ocupaba la duodécima posición y no ha tenido la oportunidad de seguir escalando posiciones.

Por otro lado, David Alonso ha tenido buenas sensaciones desde que se han apagado los semáforos, lo que le ha permitido recuperar posiciones rápidamente. El vigente campeón del mundo de Moto3 ha sido capaz de mantener la calma en una carrera muy exigente para encontrar su propio ritmo. Desafortunadamente, el colombiano se ha visto envuelto en un incidente a falta de cinco vueltas, cuando ocupaba la undécima posición y otro piloto se reincorporaba a la pista, sin poder esquivarlo. El Aspar Team se marcha de Alemania con sabor agridulce y preparado para disputar la última carrera antes del parón de verano la próxima semana.

“La carrera en seco nos ha permitido hacer una buena salida y trazar bien las primeras curvas. Con la elección del neumático delantero que hemos hecho, al principio me costaba un poco encontrar el ritmo. He mantenido la calma y he ido hacia delante. Me lo estaba pasando bien, intentando siempre no perder la paciencia, pero ha habido un momento en el que Moreira se ha reincorporado a la pista y no lo he podido evitar, espero que esté bien. Nos han pasado muchas cosas, pero nos vamos de Alemania con una sonrisa y dispuestos a seguir trabajando”, dijo Alonso al finalizar la competencia.