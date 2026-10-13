🔴Lens vs. Sporting CP, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la segunda fecha en Champions

🕛 ¿A qué hora y dónde ver por TV EN VIVO Lens vs Sporting?
El duelo está programado para las 11:45 a.m. (hora de Colombia), en el Estadio Bollaert-Delelis (Lens) y se podrá ver por ESPN y Disney +.
El duelo está programado para las 11:45 a.m. (hora de Colombia), en el Estadio Bollaert-Delelis (Lens) y se podrá ver por ESPN y Disney +.
Publicidad
¡Bienvenidos al LIVE Blog del partidazo entre el RC Lens y el Sporting CP!. Este partido corresponde a la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.
Publicidad
Publicidad
Publicidad