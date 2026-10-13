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Gol Caracol  / 🔴Lens vs. Sporting CP, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la segunda fecha en Champions
EN VIVO

🔴Lens vs. Sporting CP, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la segunda fecha en Champions

Este martes, el Lens recibe al Sporting CP de Luis Suárez en el Estadio Bollaert-Delelis, en el duelo correspondiente a la segunda fecha de la Champions League.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 13 de oct, 2026
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Lens vs Sporting se enfrentan en la segunda jornada de la Champions League
Lens vs Sporting se enfrentan en la segunda jornada de la Champions League
AFP
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  • 10:22 a. m. - Lens vs Sporting
    🕛 ¿A qué hora y dónde ver por TV EN VIVO Lens vs Sporting?

    El duelo está programado para las 11:45 a.m. (hora de Colombia), en el Estadio Bollaert-Delelis (Lens) y se podrá ver por ESPN y Disney +.

    • Publicidad

  • 10:17 a. m. - Lens vs Sporting
    ¡Bienvenidos!

    ¡Bienvenidos al LIVE Blog del partidazo entre el RC Lens y el Sporting CP!. Este partido corresponde a la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.

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