Xavi Hernández tuvo una 'picante' rueda de prensa: "Nunca voy a tolerar la mentira; digo basta"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que el partido de este sábado en el Estadio Olímpico Lluís Companys contra el Las Palmas será "muy trascendental para seguir luchando" por el título de LaLiga EA Sports.

"A veces nos cuesta arrancar estos partidos. Les he dicho (a los jugadores) que se olviden de la selección. Volvemos a estar aquí y hay dos títulos en juego. Hasta ahora, habíamos competido de manera excelente, a ratos brillante. Ojalá podamos dar continuidad a esta dinámica positiva", afirmó.

Desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el entrenador catalán aseguró que el Las Palmas es "un rival que juega muy bien al fútbol", cuenta con "futbolistas técnicamente bien dotados" y practica "un estilo muy parecido" al del Barça.

"Nos costará sacarles la pelota, pero tenemos que hacerlo para ser protagonistas ante un rival que tiene poco que perder", añadió Xavi, quien explicó que el defensa Andreas Christensen sigue "con molestias en los Aquiles y seguramente mañana no podrá estar" en la convocatoria, si bien corroboró que los internacionales "han vuelto bien".

Publicidad

El técnico egarense explicó que el dolor en la rodilla izquierda que obligó al portero Marc-André ter Stegen a ser atendido en el entrenamiento de este viernes fue "un susto", y desveló que el partido de este sábado será "el retorno definitivo" del delantero Ferran Torres.

Xavi señaló que "mañana no sería el día para dar descanso a los futbolistas" y celebró el parón competitivo de la semana que viene porque "es positivo" para entrenar con más intensidad y "preparar bien" la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain.

Xavi Hernández, entrenador del Fútbol Club Barcelona, en medio de un partido AFP

Publicidad

El técnico del Barcelona elogió al delantero Lamine Yamal del que dijo que "está digiriendo muy bien" todo lo que le está pasando. "Es una persona madura y responsable. Lo veo con más humildad que nunca. Es un futbolista diferente y diferencial, marcado para marcar una época en el fútbol mundial", apostilló.

Xavi destacó la complicidad entre el delantero Robert Lewandowski, del que dijo que es "un líder nato" que está "en un gran momento de forma", y el centrocampista Ilkay Gündogan, del que remarcó la "pausa" y "experiencia" que aporta al equipo. "Ha sido diferencial en muchos partidos con sus goles y asistencias", subrayó sobre el alemán.

Al ser preguntado por si es cierto que ha denunciado a dos periodistas por haber atentado contra su honor, el técnico respondió: "No me había pasado nunca. Entiendo la crítica, pero hasta cierto punto. Lo que no voy a tolerar es la mentira y la situación de inventarse cosas. Es el momento de decir que basta".

Finalmente, Xavi se mostró "agradecido" con las declaraciones públicas del presidente Joan Laporta para que continúe el curso que viene, pero aseguró que esto "no varía nada" su decisión de abandonar el cargo a final de temporada.