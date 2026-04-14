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Gol Caracol  / 🔴Liverpool vs. PSG, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por la Champions League
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🔴Liverpool vs. PSG, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por la Champions League

En Anfield, Liverpool y PSG se verán las caras para definir qué equipo sigue en carrera en la Champions League. Los parisinos ganan la serie de cuartos de final por 2-0.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 14 de abr, 2026
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Liverpool y PSG se enfrentan por la vuelta de los cuartos de final en la Champions League.
Liverpool y PSG se enfrentan por la vuelta de los cuartos de final en la Champions League.
AFP
REFRESCAR
  • 12:14 p. m.
    ⏱️⚽¿A qué hora es el partido?⏱️⚽

    A las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón en el estadio de Anfield, la casa del Liverpool.

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  • 12:13 p. m.
    🤔⚽¿Cómo va la serie de esta eliminatoria?🤔⚽

    PSG, vigente campeón de la Champions League, se impuso 2-0 en el Parque de los Príncipes la semana anterior, por lo que espera mantener la ventaja y avanzar de ronda.

  • 12:13 p. m.
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Liverpool y PSG, válido por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

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