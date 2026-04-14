🔴Liverpool vs. PSG, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por la Champions League

⏱️⚽¿A qué hora es el partido?⏱️⚽
A las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón en el estadio de Anfield, la casa del Liverpool.
A las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón en el estadio de Anfield, la casa del Liverpool.
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PSG, vigente campeón de la Champions League, se impuso 2-0 en el Parque de los Príncipes la semana anterior, por lo que espera mantener la ventaja y avanzar de ronda.
👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Liverpool y PSG, válido por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.
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