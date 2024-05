Liverpoolno quiere darse por vencido hasta lo último de la Premier League o hasta que matemáticamente no tenga chance de pelear por el título. Pero para eso el cuadro dirigido por Jurgen Klopp deberá ganar sí o sí este domingo frente al Tottenham.

Para este compromiso estará el colombianoLuis Díaz como titular y se espera que tenga una participación importante para ayudar a los ‘reds’ contra un rival complicado.

Liverpool vs Tottenham, hora y dónde ver el partido EN VIVO de Premier League

Fecha: domingo 5 de mayo de 2024

Hora: 10:30 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Anfield (Liverpool, Inglaterra)

Transmisión: ESPN y Star Plus

Para este partido está convocado el guajiro Luis Díaz, quien es uno de los inamovibles para el técnico Jurgen Klopp, quien está dirigiendo sus últimos partidos al frente del equipo inglés, ya que al finalizar la temporada tomó la decisión de no renovar su contrato y dedicarse a su familia.

Luis Díaz, delantero colombiano, ha sido clave en Liverpool, a lo largo de la temporada Getty Images

Sin embargo, su última campaña en Liverpool no ha sido la mejor, ya que quedaron eliminados de la FA Cup, la Europa League, y están por detrás de Arsenal y Manchester City en la lucha por la Premier League. Lo único que pudo ganar fue la Copa de la Liga de Inglaterra, al vencer al Chelsea en la final. A eso se le suma la reciente discusión que tuvo con el astro egipcio Mohamed Salah, en pleno partido.

Por el lado del atacante colombiano Luis Díaz viene siendo de los pocos que ha mostrado carácter y entrega en la cancha, a pesar de los malos resultados que está teniendo el elenco de Merseyside, aunque también se viene hablando de su "futuro incierto" para la próxima temporada, con la llegada del nuevo técnico Arne Slot y de las ofertas que podrían llegar por él, ya que ha sonado para clubes como Barcelona o PSG.