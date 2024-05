Liverpool ya tiene nuevo técnico: el sucesor de Jurgen Klopp ya se despidió de su club

"No hay todavía anuncio oficial, pero seré el nuevo entrenador de Liverpool". Esas fueron las primeras palabras que mencionó hace pocos minutos Arne Slot, quien se marchará del Feyenoord, de Países Bajos, para asumir su cargo como sucesor de Jurgen Klopp en el cuadro de Anfield Road, en el que una de las figuras es el extremo colombiano Luis Díaz.

"Hasta ahora sólo pensaba en mi próximo partido. He llegado un poco tarde (a la conferencia de prensa) porque quería despedirme de algunas personas (en el Feyenoord) y dedicarles tiempo, no sólo estrechar sus manos", agregó el nuevo adiestrador de los 'reds'.

Cabe señalar que aún desde las oficinas del Liverpool no se ha emitido una comunicación oficial con relación al sucesor de Klopp, pero desde hace semanas se viene mencionando en los medios europeos a Slot como el encargado de tomas las riendas del histórico club de la Premier League.

Arne Slot, nuevo entrenador del Liverpool, celebra un título con el Feyenoord Foto: AFP

"Sé que los buenos resultados ayudan, pero es bonito sentir que la gente piensa que es una pena que me vaya", complementó el neerlandés, de 45 años, combinando algo de emoción y nostalgia por lo que ha sido su paso por el Feyenoord.

De hecho, el propio club de Países Bajos también hizo un significativo anuncio en las últimas horas y por eso se escribió en la cuenta oficial de 'X' que "la era Arne Slot llega a su final. Disfrutemos los últimos momentos".

Así las cosas, ha sido un día movido en lo noticioso en Liverpool, debido a que a primeras horas del día también en contacto con los periodistas el alemán Klopp también se refirió sobre su último partido, que será el domingo contra Wolves, en el cierre de la temporada 2023/2024 de la Liga de Inglaterra.

¿Qué dijo Jurgen Klopp?

"Decir adiós nunca es agradable, pero decir adiós sin sentirse triste o lastimado, eso hubiera significado que el momento no fue maravilloso. Forma parte de la vaina, decir adiós. No creo que nunca sea agradable, pero decir adiós sin sentirse triste o herido, eso hubiera significado que el tiempo pasado juntos no fue maravilloso. Así que siempre estuvo claro que sería difícil, y yo sé que será difícil", dijo Jurgen Klopp, el entrenador saliente de Liverpool.