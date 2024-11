“Los resultados en este Real Madrid dicen que no he sido capaz, estoy preocupado”

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid , comparó su situación con la de Kylian Mbappé cuando fue cuestionado por sus sensaciones ante el momento de dificultad que sufre el equipo y aseguró que está “intentando todo” para sacar su “mejor versión” porque “los resultados dicen” que, hasta el momento, no ha sido capaz.

“Yo soy como Mbappé. Estoy intentado todo para sacar mi mejor versión. Los resultados dicen que no he sido capaz. No estoy feliz, pero estoy preocupado lo justo. Estoy convencido de que lo vamos a arreglar, como siempre. Por el resto, a nivel personal estoy feliz”, dijo.

“En muchos años de carrera, solo uno ha sido bastante sencillo, que fue el año pasado. En el resto he tenido que resolver problemas. Antes o después, los problemas llegan. Es imposible pensar en una temporada como la del año pasado, donde todo salió perfecto. Los nuevos se adaptaron bien, con buena dinámica… Cada año hay un problema que resolver. Y es mejor encontrar el problema en diciembre que en abril o mayo, ahí estás muerto. Ahora el problema se puede resolver y lo vamos a resolver. No estamos contentos de no estar entre los ocho primeros en Europa, pero estamos muy cerca en liga de un rival que lo ha hecho muy bien. Ahora llega el Mundial, la Supercopa… y están volviendo los lesionados. Las cosas buenas están por llegar”, comentó.

“El espejo de un entrenador es el equipo. Cuando le falta algo de continuidad, no está siempre con buena actitud o concentrado es responsabilidad del entrenador”, completó.

Un mal momento que apuntó a las dificultades de su equipo a la hora de generar oportunidades de gol.

Jugadores del Real Madrid en celebración de gol. OSCAR DEL POZO/AFP.

“Puede ser que nos ha faltado un poco de acierto en algunos partidos, sobre todo en los que no hay muchas oportunidades. Tengo en mente el partido de Liverpool, en el que con más acierto en la transición podríamos tener más oportunidades”, declaró.

Además, recordó que el técnico José Bordalás, al que se enfrenta este domingo, es “un muy buen amigo” y al que admira “mucho como persona y entrenador”.

Por último, Ancelotti insistió en esperar a enero para analizar si el Real Madrid fichará por las bajas que sufre.

“Es una pérdida de tiempo pensar ahora en fichar jugadores. Tenemos un mes para pensarlo y lo pensaremos, porque hay cosas y movimiento. Las cosas pueden cambiar. Alaba está muy bien y volverá pronto; hay que evaluar todo”, apuntó.