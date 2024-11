Efraín Juárez no calló más y respondió sobre los festejos de gol en Nacional: ¡Se sinceró!

Analizando lo que fue la derrota por 2-1 contra Millonarios, Efraín Juárez atendió a los medios de comunicación y se refirió a la definición del grupo A, en los cuadrangulares finales, donde actualmente los capitalinos son solitarios líderes.

No obstante, antes de hablar el juego, el entrenador de Nacional ‘rompió’ el silencio y habló del tema de los festejos, que tanto se le han criticado a los ‘verdolagas’ en el último tiempo: “El tema de las celebraciones; nosotros estamos en un momento en el que todo se nos está juzgando con la lupa. Los jugadores están a 80 palpitaciones por minuto y es muy difícil contener esa alegría de hacer un gol, es difícil contenerse”.

“Es el orgullo de pertenecer a esta institución, no me parece que cada que uno besa le escudo está agrediendo a alguien, me parece que lo tenemos que cuestionar. Si no puedes besar tu escudo, entonces es muy complicado. Entonces también todas esas emociones son tan grandes que el esfuerzo que hacemos para conseguirlas. Hay que evaluar estas circunstancias; si no festejas, si no gritas un gol, si no lo vives, tendríamos que estar haciendo otro trabajo”, sentenció Efraín Juárez en rueda de prensa.

Sumado a eso, el mexicano se mostró crítico con todo lo que se ha generado en torno a la manera en la que Nacional está celebrando sus goles: “Hacer un gol es lo más hermoso que puede existir en ese deporte. No le puedo decir a mi jugador que no bese es el escudo. Es más, yo le digo que lo bese, lo voy a incitar a eso para lograr esa sintonía para que vengan y se maten por esta camiseta. Al final la gente juzgará si está bien o está mal”.

*Otras declaraciones de Efraín Juárez:

¿Cómo analiza la derrota con Millonarios?

"Sabíamos y teníamos muy bien presupuestado al rival. Millonarios era un equipo que se replegaba bien, cada vez que hacía un gol cedía la posesión de la pelota y la verdad es que más allá de que nos la cedieron el esférico, los maniatamos. Desafortunadamente no se nos da el resultado, pero vamos con el empate al medio tiempo y una detención de la pelota parada nos cuesta el partido”.

¿Le pareció buen partido de Nacional?

“Me parece que habíamos hecho un partido decente, hicimos todo lo que habíamos planeado dentro de la cancha y nos vamos con una derrota que duele. Ahora hay que sacar los tres puntos en casa. Me parece que hicimos todo lo que planeamos, dentro fuera, hicimos transiciones importantes, desafortunadamente la última toma de decisiones en el último pase, el centro, son circunstancias que hay que seguir trabajando porque maniatamos al rival, lo metimos a su área”.