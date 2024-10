Luis Díaz y Liverpool, a seguir por el buen camino en Champions en su visita al Leipzig

Luis Díaz y el Liverpool tienen una nueva salida en laChampions League , este miércoles 23 de octubre, cuando visiten al Leipzig en Alemania. El extremo guajiro aparece en la lista de convocados y se espera que sea de la partida en el Red Bull Arena.

Bajo el mando de Arne Slot, los de Merseyside han tenido un comienzo intratable y el neerlandés prometió mejorar ese ítem en el banquillo de los 'rojos' en el partido contra el elenco 'teutón'. Y es que el DT, de 46 años, suma 10 victorias en sus primeros 11 partidos, siendo el mejor inicio para un entrenador del Liverpool.

Los 'reds' encabezan la clasificación general de la Premier League, habiendo concedido sólo tres goles en ocho partidos, mientras que han ganado dos de dos en el actual formato de la Liga de Campeones de Europa.A las 2:00 de la tarde, de Colombia, rodará el balón para el duelo de este miércoles.

Luis Díaz y Arne Slot, técnico del Liverpool. Foto: Liverpool oficial.

Pese a su buen presente, Slot dijo este martes en conferencia de prensa, que su equipo estaba lejos de lo que pretende, citando la victoria en casa por 2-1 del domingo anterior sobre Chelsea.

"No se puede pedir mucho más cuando se trata de resultados, pero cuando se trata de lo que queremos, siempre hay margen de mejora. No creo que hayamos superado al Chelsea; deberíamos hacerlo, pero no lo hicimos. Ellos tenían más el balón que nosotros. En un mundo ideal, les habríamos dominado como lo hemos hecho en otros partidos", sostuvo.

Cuando se le preguntó si el apretado calendario de partidos ejercen más presión sobre el duelo de este miércoles contra Leipzig, Slot respondió: "Nunca creo que sea una buena idea perder compromisos sin importar en qué etapa de la temporada te encuentres. El calendario es complicado, pero qué esperas si juegas la Liga de Campeones; es lo que nos gusta, es lo que queremos, así que tenemos que afrontarlo".

Liverpool viajó a Alemania sin varios jugadores, entre ellos Diogo Jota, Alisson Becker, Conor Bradley, Harvey Elliott y Federico Chiesa.

¿Cómo llega el Leipzig para enfrentar al Liverpool?

Ocupa el segundo lugar en la Bundesliga, detrás del Bayern Múnich que por diferencia de goles, se impone y ha concedido sólo dos tantos en siete partidos, pero perdió sus dos compromisos de la Liga de Campeones.

Slot desconfía del Leipzig y afirmó que sus resultados en el máximo torneo de clubes de Europa "no cuentan toda la historia".

"Han tenido la dificultad de jugar contra dos equipos muy difíciles en la Liga de Campeones (Atlético de Madrid y Juventus)", sostuvo el DT de los 'reds'.

Partido especial para Szoboszlai

Al regresar a su antiguo club, el centrocampista del Liverpool, Dominik Szoboszlai, elogió al Leipzig y dijo que "vino aquí como un jugador joven y se fue como un hombre adulto".

El húngaro hizo eco de las declaraciones de Slot sobre los aspectos a mejorar, diciendo que sabe que puede dar más desde lo individual pero que ahora tiene otras facetas que ejecutar dentro del campo de juego.

"Puedo jugar mejor, marcar más goles, dar más asistencias, pero ahora estoy haciendo el trabajo sucio para el equipo. Eso es lo más importante para mí, si somos primeros de la liga y no marco ningún gol, lo aceptaré".

Szoboszlai aún no ha marcado en la Premier League, pero tiene un gol y una asistencia en dos partidos de la Liga de Campeones.

Dominik Szoboszlai y Luis Díaz en el Liverpool. HENRY NICHOLLS/AFP.