Luisa Agudelo y las elogiadas fotos, en una pausa que hizo la Selección Colombia

Luisa Agudelo es una de las figuras de la Selección Colombia femenina Sub-20, que en la actualidad se encuentra en territorio francés disputando la Sud Ladies Cup. Pero mientras llega un nuevo juego con la 'tricolor' juvenil, la guardameta sorprendió en sus redes sociales por una serie de fotografías.

Así fue como la golera del Deportivo Cali publicó en su perfil personal unas instantáneas que ya dan de qué hablar y muchos de los internautas en esta red social no dudaron en halagarla y referirse a su belleza.

Teniendo como foco principal los paisajes de Marsella, en Francia, la joven arquera de la Selección Colombia femenina Sub-20,posteó varias fotografías en Instagram. Se le vio sonriente y con un look bastante casual, que además atrajo las miradas de todos por encima del bello panorama que tiene esta ciudad costera al sur de este país.

Por supuesto que los comentarios y los acostumbrados 'me gusta' no faltaron en la publicación que realizó Luisa Agudelo. Resaltaron emoticones de sonrisas, corazones y uno que otro sticker lleno de imaginación, donde las palabras de todos sus seguidores en esta red social hicieron énfasis no solo en su belleza, sino también en sus cualidades bajo los tres palos.

Luisa Agudelo con Selección Colombia femenina Sub-20 - Foto: RICARDO_MOREIRA

La guardameta se tomó una pausa y aprovechó para conocer ciertos lugares en Marsella y esos momentos quedaron captados en una serie de fotografías, que ha dado todo tipo de revoluciones entre sus fans en las plataformas digitales.

Luisa es la guardameta en la Selección Colombia femenina Sub-20 que desde ya se prepara para hacer una gran participación en la Copa del Mundo de la categoría que se llevará a cabo en Colombia desde el próximo 31 de agosto al 22 de septiembre, certamen en el que las dirigidas por Carlos Paniagua confían en hacer una buena presentación y darle una alegría al país.