Figura de Junior, entre el vainazo a Millonarios y cero temores a la altura de Bogotá

Junior de Barranquillavisita este domingo 2 de junio a Millonarios, en el estadio El Campín, con la firme intención de los tres puntos y así tener posibilidades para llegar a la gran final en este primer semestre del año en curso. En las toldas 'rojiblancas' saben que no será un partido sencillo, pero darán todo por conseguir el objetivo final.

Esa premisa la tiene bastante clara el defensor central del conjunto barranquillero, Emmanuel Olivera, saben que el factor de la altura es complicado, pero ellos deben estar preparados para asumir el reto.

"Sabemos que es un partido muy importante para nosotros. Será un juego interesante. Millonariosno está en la pelea, pero va a hacer todo para lograr un triunfo. Estamos tranquilos, trabajando de la mejor manera, corrigiendo unas cositas para hacer nuestro mejor juego y lograr una victoria que nos lleve a una nueva final", expresó el jugador argentino en charla con los medios de comunicación en la capital del Atlántico.

A su vez, el número 18 del Junior le puso un 'poco de picante' al compromiso contra el 'embajador' y el 'vainazo' no faltó, porque pese a los dirigidos por Alberto Gamero no tienen opciones de llegar a la gran final de la Liga Betplay I-2024, sin duda que le complicarán el 'caminao' a la plantilla 'currambera' en pro de sumar una nueva definición en el balompié de nuestro país.

Publicidad

Emmanuel Olivera, jugador del Junior de Barranquilla. @JuniorClubSA

"Ellos (Millonarios) no están con chances, pero sabemos que ellos van a hacer todo lo posible para que nosotros no clasifiquemos. Estamos más enfocados en lo nuestro, será un juego difícil, porque ellos quieren ganar porque no quieren que nosotros salgamos victoriosos en su estadio. Tenemos que hacer nuestro juego y hacer lo mejor para darle una alegría a la gente", complementó Olivera.

Publicidad

Así las cosas, en Junior saben que no la tendrán nada fácil contra Millonarios pero tratarán de luchar hasta el final.

¿Qué más dijo Emmanuel Olivera?

El jugador argentino al servicio del conjunto barranquillero también tuvo palabras para el duelo que enfrentarán Bucaramanga y Pereira, en el estadio Alfonso López. Es que además de sacar un resultado positivo en Bogotá, los dirigidos por Arturo Reyes también deben 'ponerle un ojo' a este partido.

"Hay otro resultado también, pero nosotros tenemos que estar enfocados en lo nuestro. Tenemos que ganar para después que se termine el partido tratar de hablar con los compañeros para saber cómo va el otro partido. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para traernos los tres puntos", complementó.