Manchester City podría descender por castigo de hasta 100 puntos en Liga Premier

La crisis de Manchester City de Inglaterra no es solo deportiva, ya que en el plano administrativo el panorama es aún más oscuro si se tiene en cuenta que la institución afronta un proceso de 115 cargos imputados por irregularidades relacionadas con la violación del 'fair play' financiero de la Premier League.

El conjunto 'ciudadano' es señalado de no suministrar información clara de sus movimientos monetarios de 2009 a 2018, incumplimientos que tienen que ver con no reportar montos que ingresaron al club para contrastarlos con los gastos del mismo en millonarias contrataciones y no contribuir con las investigaciones que se vienen adelantando al respecto.

De hecho, si se descubre que las cantidades que entraron a sus arcas provienen de los propietarios y no de los patrocinadores, como se ha venido diciendo, se estaría configurando un caso de fraude, explicó el experto en finanzas Kieran Maguire en el medio The Overlap.

Publicidad

En ese sentido, avisó lo que le podría pasar al equipo de Mánchester, que en principio no sería enviado a la segunda división, pese a que finalmente terminaría perdiendo a la categoría.

¿Por qué el Manchester City se iría al descenso?

Publicidad

El analista manifestó que el club no puede ser enviado de manera directa a la Championship, segunda división del fútbol inglés, debido a que esta es gobernada por la EFL, organismo independiente de la Premier League .

En consecuencia, las autoridades impondrían un castigo tan severo relacionado con quita de puntos que el City no tendría forma de mantener la categoría.

“Como al Manchester City se le acusa de infracciones importantes a lo largo de un período de 9 a 10 año, estaríamos hablando de entre 60 y 100 puntos, lo que significaría su posterior descenso", puntualizó el experto.

Además, agregó que la sanción no solo sería deportiva: “Toda la junta directiva tiene que dimitir porque habrá sido declarada culpable de tergiversación y de haber mentido ante una comisión".

Publicidad

Mientras el proceso se resuelve, la escuadra celeste sigue aspirando a evitar que su plantilla se desarme, a clasificar a la próxima edición de la Champions League y a incorporar los refuerzos que pida el entrenador.

Por ahora, el City, actual campeón de la Liga Premier, se alista para visitar al Ipswish Town, elenco de la zona baja de la tabla, el domingo 19 de enero en cumplimiento de la fecha 22 de la Premier, y para chocar en París, Francia, contra el PSG el miércoles 22 del mismo por la jornada 7 de la Champions League.